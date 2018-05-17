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Телеканал СТБ / Вознесение Господне 2018: традиции, обычаи и суть праздника

Вознесение Господне 2018: традиции, обычаи и суть праздника

Телеканал СТБ

Вознесение Господне в 2018 году празднуется 17 мая. В чем суть праздника Вознесения Господня? Какие традиции и обычаи нужно соблюдать в этот день? Что нельзя и можно делать в православный праздник Вознесения Господня? Обо всем этом читайте в нашем материале.

вознесение господне

В чем суть праздника Вознесение Господне?

В 2018 году Вознесение Господне празднуется 17 мая, потому что всегда этот православный праздник выпадет на 40-ой день после Великой Пасхи. Из названия понятно, что это был последний день, когда Иисус находился на земле после того, как воскрес. И именно тогда он вознесся на небеса и соединился с Богом. Иисус поднялся в небо на глазах своих учеников, которых собрал предварительно, чтобы благословить.

Какие традиции и обычаи на Вознесение Господне 2018 нужно соблюдать?

  1. В этот праздник обязательно проводятся церковные службы и всем верующим обязательно нужно их посещать.
  2. Также традиционно после службы принято ходить в гости. С собой нужно брать специальные угощения для такого дня: блины или пироги-лесенки.
  3. На Вознесение Господне тем, у кого умерли родители, нужно обязательно их помянуть.
  4. В этот день принято раздавать милостыню нищим и больным, т.к. считается, что Иисус Христос может под видом бродяги, нуждающегося или больного человека посмотреть на земную жизнь людей и на отношение к нему.
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Что нельзя делать на Вознесение Господне 2018?

  1. Нельзя сорить на улице и плевать, потому что можно угодить в Христа, либо он это заметит, находясь под видом бродяги или нищего.
  2. На Вознесение Господне нельзя работать. Этот день нужно провести в семейном кругу.
  3. Также нельзя на Вознесение проводить колдовские обряды.
  4. В Вознесение Господне ссориться и ругаться строго запрещено.
  5. Нельзя в этот день просить у Бога денег, если не страдаете от сильной нужды.

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Что можно делать на Вознесение Господне 2018?

  1. В праздник Вознесения Господня нужно обязательно просить Бога о помощи и здоровье.
  2. Также очень желательно умыться росой — она в этот день обладает целебной силой.
  3. Нужно испечь пирог-лестницу или блины.
  4. Также на Вознесение Господне нужно ходить в гости и угощать близких и нуждающихся людей своей выпечкой.
  5. В этот праздник нужно особо проявлять милосердие к больным и нуждающимся. Давать милостыню.
  6. В день Вознесения обязательно нужно поминать умерших.
  7. Девушки могут водить хороводы и гадать.
  8. На Вознесение Господне обязательно посетите церковную службу.
  9. Нужно много и искренне молиться в этот день.

Поздравляем вас с Вознесением Господним, дорогие читатели!

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