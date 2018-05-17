Вознесение Господне в 2018 году празднуется 17 мая. В чем суть праздника Вознесения Господня? Какие традиции и обычаи нужно соблюдать в этот день? Что нельзя и можно делать в православный праздник Вознесения Господня? Обо всем этом читайте в нашем материале.

В чем суть праздника Вознесение Господне?

В 2018 году Вознесение Господне празднуется 17 мая, потому что всегда этот православный праздник выпадет на 40-ой день после Великой Пасхи. Из названия понятно, что это был последний день, когда Иисус находился на земле после того, как воскрес. И именно тогда он вознесся на небеса и соединился с Богом. Иисус поднялся в небо на глазах своих учеников, которых собрал предварительно, чтобы благословить.

Какие традиции и обычаи на Вознесение Господне 2018 нужно соблюдать?

В этот праздник обязательно проводятся церковные службы и всем верующим обязательно нужно их посещать. Также традиционно после службы принято ходить в гости. С собой нужно брать специальные угощения для такого дня: блины или пироги-лесенки. На Вознесение Господне тем, у кого умерли родители, нужно обязательно их помянуть. В этот день принято раздавать милостыню нищим и больным, т.к. считается, что Иисус Христос может под видом бродяги, нуждающегося или больного человека посмотреть на земную жизнь людей и на отношение к нему.



Что нельзя делать на Вознесение Господне 2018?

Нельзя сорить на улице и плевать, потому что можно угодить в Христа, либо он это заметит, находясь под видом бродяги или нищего. На Вознесение Господне нельзя работать. Этот день нужно провести в семейном кругу. Также нельзя на Вознесение проводить колдовские обряды. В Вознесение Господне ссориться и ругаться строго запрещено. Нельзя в этот день просить у Бога денег, если не страдаете от сильной нужды.

Читайте также: Выходные в мае 2018 в Украине: сколько будут отдыхать украинцы

Что можно делать на Вознесение Господне 2018?

В праздник Вознесения Господня нужно обязательно просить Бога о помощи и здоровье. Также очень желательно умыться росой — она в этот день обладает целебной силой. Нужно испечь пирог-лестницу или блины. Также на Вознесение Господне нужно ходить в гости и угощать близких и нуждающихся людей своей выпечкой. В этот праздник нужно особо проявлять милосердие к больным и нуждающимся. Давать милостыню. В день Вознесения обязательно нужно поминать умерших. Девушки могут водить хороводы и гадать. На Вознесение Господне обязательно посетите церковную службу. Нужно много и искренне молиться в этот день.

Поздравляем вас с Вознесением Господним, дорогие читатели!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.