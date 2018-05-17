10 апреля группа Pianoбой презентовала эмоциональный клип на песню «Все, що тебе не вбиває» — метафорическую историю о травле (буллинге) подростка в школе. Видео стало вирусным в школьной среде. Многие социальные программы взяли его за основу своих анти-буллинговых кампаний. А звезды после выхода клипа по-своему поддержали тему флешмобом #всещотебеневбиває: о своих историях травли рассказали Джамала, Евгений Кошевой, Анна Завальская, Наталья Гарипова, Фагот, Open Kids и многие другие.

«В процессе съемок клипа вся команда перенеслась в детство, и как-то само собой, стихийно, возникла идея поддержать детей и подростков не только песней и клипом. Мы придумали подарить концерт на последнем звонке той школе, которая больше всего этого бы хотела и стремилась – победитель должен был набрать максимальное количество комментариев под видео с указанием города и номера школы от уникальных пользователей», — говорит Дмитрий Шуров. 15 мая был определен победитель. Им стала школа №4 города Стрый. Школьники сделали невозможное: они объединились всем городом и стали самыми активными среди более чем 16 тысяч учеников других школ Украины (в пятерку лидеров, кроме Стрыя, вошли две школы Тернополя, Днепр и Мукачево)

К концу учебного года Pianoбой приедет всей бандой в Стрый, чтобы подарить концерт в честь Дня последнего звонка для школы №4!

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