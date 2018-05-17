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Телеканал СТБ / Pianoбой подарят концерт на выпускной детям стрыйской школы

Pianoбой подарят концерт на выпускной детям стрыйской школы

Телеканал СТБ

10 апреля группа Pianoбой презентовала эмоциональный клип на песню «Все, що тебе не вбиває» — метафорическую историю о травле (буллинге) подростка в школе. Видео стало вирусным в школьной среде. Многие социальные программы взяли его за основу своих анти-буллинговых кампаний. А звезды после выхода клипа по-своему поддержали тему флешмобом #всещотебеневбиває: о своих историях травли рассказали Джамала, Евгений Кошевой, Анна Завальская, Наталья Гарипова, Фагот, Open Kids и многие другие.  

«В процессе съемок клипа  вся команда перенеслась в детство, и как-то само собой, стихийно, возникла идея поддержать детей и подростков не только песней и клипом. Мы придумали подарить концерт на последнем звонке той школе, которая больше всего этого бы хотела и стремилась – победитель должен был набрать максимальное количество комментариев под видео с указанием города и номера школы от уникальных пользователей», — говорит Дмитрий Шуров.29791792_2051320268229422_4065368381694410752_o15 мая был определен победитель. Им стала школа №4 города Стрый. Школьники сделали невозможное: они объединились всем городом и стали самыми активными среди более чем 16 тысяч учеников других школ Украины (в пятерку лидеров, кроме Стрыя, вошли две школы Тернополя, Днепр и Мукачево)

К концу учебного года Pianoбой приедет всей бандой в Стрый, чтобы подарить концерт в честь Дня последнего звонка для школы №4!Screenshot

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