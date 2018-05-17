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Телеканал СТБ / Как носить вышиванку: топ-10 образов

Как носить вышиванку: топ-10 образов

Телеканал СТБ

Сегодня, 17 мая, украинцы отмечают День вышиванки 2018. Этот традиционный наряд не только незаменимый элемент нашей национальной одежды, но и всемирный тренд! Вы можете увидеть звезд в рубашках и вышитых платьях на красных дорожках и модных показах, светских мероприятиях и прогулках. Несомненно, у каждой модницы в гардеробе должна быть эта стильная и практичная вещь. Ко Дню вышиванки 17 мая мы подобрали для вас 10 лучших вариантов, как носить этот модный тренд.

1. Вышиванка с джинсами бойфрендами — стильно и удобно. Дополнить такой наряд вы можете как грубой обувью, так и лодочками или босоножками.

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Певица Джамала

2. В вышиванке с шортами вы также будете выглядеть неотразимо. Кеды или ботильоны и стильные аксессуары сделают образ еще гармоничней.

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3. Вышиванка с джинсовой юбкой. Для того, чтобы полностью соответствовать модным трендам, выберите юбку с завышенной талией и застежкой спереди.

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4.  Вышиванка в пляжном стиле. Надев вышитую тунику на купальник, вы можете отправиться на пляж или прогулку. Помните, что ткань должна быть качественной и натуральной.

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5. Вышиванка и джинсы-скинни. Удобно, практично и элегантно. На забывайте, что вышитая блуза может быть разных цветов. Гармонично с многими летними образами будет смотреться небесно-голубой оттенок.

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6. Вышитое длинное платье. Цветовую гамму такого наряда и аксессуары вы можете выбрать на любой вкус. Идеальным летним дополнением станет соломенная шляпа.

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7. Вышиванка и спорт. Сложно представляете такое сочетание? А зря! Кеды и вышитая туника, спортивные шорты и футболка в этническом стиле отлично дополняют друг друга.

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8. Вышитое платье-мини. Лучшим дополнением станут сандалии или босоножки на танкетке.
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9. Вышиванка-комбинезон. Национальный колорит может отображаться не только в привычной нам рубахе, но и, например, в таком наряде. 

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10. Вышиванка и деловой стиль. Дополнив образ классическими брюками, строгим костюмом и лодочками, вы можете отправиться и в офис, и на деловую встречу.

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Не забывайте, вышиванка обязательно должна быть сделана из натуральных тканей, а узор — вышит, а не нарисован. С такой вещью в гардеробе вы точно будете  соответствовать  модным тенденциям и отображать национальный колорит!

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