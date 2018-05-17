В выпуске 11 «Холостяк»-8 Галя, Иванка и Наташа познакомятся с родителями Рождена. Кому, как не близким людям холостяка, знать, какая девушка подходит их сыну? Каждую из участниц ждет небольшое испытание. Подробности в материале.

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Мама Рождена Ануси решила взяться за дело! С каждой из участниц «Холостяк»-8 у женщины будет индивидуальная беседа. Тет-а-тет поможет понять, кто действительно подходит ее сыну. Удастся ли маме повлиять на решение Рождена?

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Последняя Церемония роз — всегда особенное событие. Но, кажется, в этот раз она будет очень грустной. Холостяку предстоит сделать трудный выбор. Неужели Рожден попрощается со всеми девушками?

Ответ вы узнаете завтра, 17.05.2018, в 20:00 на телеканале СТБ! Смотрите 11 выпуск шоу «Холостяк»-8!

Video: «Холостяк»-8: что увидят зрители в 11 выпуске В выпуске 11 Холостяк-8 Галя, Иванка и Наташа познакомятся с родителями Рождена. Каждую из участниц ждет небольшое испытание. Подробности в материале