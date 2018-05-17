Сегодня, 17 мая, в Украине празднуют День вышиванки. Этот традиционный наряд не только незаменимый элемент нашей национальной одежды, но и один из важнейших символов страны и единства. Не секрет, что появившийся в 2006 году праздник с каждым годом набирает все большую популярность. Наверняка сегодня ваша лента Facebook или Instagram пестрит фотографиями друзей в вышитых рубашках, ведь вышиванка – это не только красиво, но и стильно! Звезды телеканала СТБ тоже не остались в стороне и приобщились к этому прекрасному празднику. Смотрите фотоподборку.

Одним из первых с межгалактическим Днем вышиванки своих подписчиков поздравил музыкант, а также член жюри «Х-фактор» Дмитрий Шуров, известный как Pianoбой.

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Ведущая «Все буде добре» Надежда Матвеева в своей публикации в Instagram не только поздравила подписчиков, но и поблагодарила мастеров, которые на протяжении многих лет чтут традиции и создают вышиванки.

Народный адвокат и постоянный эксперт проекта «Один за всіх» Михаил Присяжнюк в своей публикации напомнил о приближении выходных, чем наверняка поднял настроение не одному десятку украинцев.

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Без поздравления своих подписчиков не оставила и ведущая программы «Вікна-новини» Юлия Янчар.

Публикация ведущей «Давай поговоримо про секс» Юлии Бортник призывает быть патриотом не только в одежде, но и в поступках.

Не осталась в стороне и психолог, а также постоянный эксперт проекта «Один за всіх» Анна Кушнерук.

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