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Телеканал СТБ / День вышиванки 2018: как появилась вышиванка

День вышиванки 2018: как появилась вышиванка

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Ко Дню вышиванки 2018, который в этом году празднуется украинцами 17 мая, читайте о том, как появился этот красивый наряд! Для жителей Украины вышитая рубашка — это один из важнейших символов страны и единства. О том, как появилась вышиванка, какие они бывают и о чем говорят те или иные узоры на них — читайте в материале.

Вышиванка – символ богатой традициями украинской культуры. Благодаря уникальному орнаменту вышитая узором рубашка могла означать происхождение человека, указывать на его возраст, социальный статус и даже семейное положение.

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Точную дату появления вышитых сорочек историки определить не могут. Однако во время раскопок в Черкасской области археологи нашли серебряные фигурки мужчин в рубашках с идентичным орнаментом традиционных украинских костюмов XVIII–XIX веков. Это говорит о том, что у вышиванки многовековая история.

Украшая вышивкой рубашки белых, черных, красных или синих цветов, украинцы «рассказывали» окружающим о своей жизни.  Например, красные вышитые рубашки надевали девушки как символ любви и энергии, а синие – женщины постарше, которые уже не будут иметь детей. Черные рубашки носили исключительно мужчины. Наиболее популярной является вышиванка белого цвета с различными узорами из ниток. Орнамент и цвет также говорил многое о хозяине рубашки.

Встретив украинца в вышиванке с растительным узором, например с изображением винограда, калины или дуба, в черно-красной гамме, можно смело утверждать, что это житель столицы. Полтавчане зачастую надевали белые рубашки, вышитые белыми нитками. А жителей Полесья и Волыни можно было узнать благодаря  бело-серым сорочкам, расшитым красными нитками. На Черниговщине характерны белые вышиванки с геометрическими или растительными орнаментами, выполненные очень мелкими стежками.

В западных регионах характерной особенностью вышиванок  был широкий спектр узоров и цвета. Например, голубой, который не является традиционным для большинства украинских областей, или же рубашки, вышитые только на рукавах скошенными или продольными полосами.

К узорам на сорочках относились крайне серьезно. Правильно вышитая сорочка приносила в дом радость и благополучие, а вышиванки, расшитые со злым умыслом, могли накликать беду. Копировать чужой рисунок запрещалось, так как это означало повторение чужой судьбы.

Традиционно, вишивали девушки, таким образом готовя себе приданое. А затем складывали рубашки в специальный сундук. Количество вышиванок у украинки показывало ее достаток. Если у девушки было 3040 рубашек — значит, она была небогатой, 5070 показывали средний достаток, а если 100 и больше — это указывало на то, что девушка из богатой и благополучной семьи.

Также вышиванки считались настоящим оберегом от нечистой силы. К примеру, на свадьбу невеста надевала особенную рубашку, которую после гуляний прятала в спальне и больше никогда не доставала. Это символизировало защиту от невзгод и сглазов в семейной жизни.

Для новорожденного малыша рубашку вышивали крестные. Во время крещения ткань обрабатывалась свечами. Во время вышивания пели песни и молились. Верили, что такой обряд убережет ребенка от несчастий на всю жизнь.

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