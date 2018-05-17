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Телеканал СТБ / Афиша концертов на май 2018 года в Киеве: выбор редакции СТБ

Афиша концертов на май 2018 года в Киеве: выбор редакции СТБ

Телеканал СТБ

Мы подготовили афишу концертов на май 2018 года для того, чтобы каждый смог провести этот месяц весело и по-весеннему тепло. Пользуясь нашей подборкой, вы сможете наилучшим образом спланировать свой досуг и выбрать то, что будет по душе вам и вашим друзьям. Читайте афишу концертов на май 2018 года от сайта stb.ua и отдыхайте с хорошим настроением!

New York Jazz – Eden Ladin

Когда: 10 мая 20:00

Где: 32 Jazz Club

Стоимость билетов: от 600 грн

ежен ладин 10 мая

Табула Раса

Когда: 11 мая 22:00

Где: Докер-Паб

Стоимость билетов: 1251050 грн

табула раса

Классика в саду

Когда: 18 мая 20:00

Где: Ботанический сад им. Гришко

Стоимость билетов: 350 грн

классика в саду

The Beatles. От Ливерпуля до Киева

Когда: 18 мая 19:00

Где: Дом архитектора

Стоимость билетов: от 150 грн

от ливерпуля до киева

GusGus – презентация альбома

Когда: 19 мая 20:00

Где: Stereo Plaza

Стоимость билетов: от 350 грн

gusgus

Morcheeba

Когда: 21 мая 19:00

Где: МЦКИ ПУ (Октябрьский дворец)

Стоимость билетов: от 649 грн

morcheeba

Ансамбль «NotaBene»

Когда: 24 мая 19:00

Где: Национальная филармония Украины

Стоимость билетов: 70300 грн

Ансамбль нотабене

Классика на Террасе

Когда: 30 мая 20:00

Где: ул. Десятинная, 12

Стоимость билетов: 200400 грн

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