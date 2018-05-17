Мы подготовили афишу концертов на май 2018 года для того, чтобы каждый смог провести этот месяц весело и по-весеннему тепло. Пользуясь нашей подборкой, вы сможете наилучшим образом спланировать свой досуг и выбрать то, что будет по душе вам и вашим друзьям. Читайте афишу концертов на май 2018 года от сайта stb.ua и отдыхайте с хорошим настроением!
New York Jazz – Eden Ladin
Когда: 10 мая 20:00
Где: 32 Jazz Club
Стоимость билетов: от 600 грн
Табула Раса
Когда: 11 мая 22:00
Где: Докер-Паб
Стоимость билетов: 125–1050 грн
Классика в саду
Когда: 18 мая 20:00
Где: Ботанический сад им. Гришко
Стоимость билетов: 350 грн
The Beatles. От Ливерпуля до Киева
Когда: 18 мая 19:00
Где: Дом архитектора
Стоимость билетов: от 150 грн
GusGus – презентация альбома
Когда: 19 мая 20:00
Где: Stereo Plaza
Стоимость билетов: от 350 грн
Morcheeba
Когда: 21 мая 19:00
Где: МЦКИ ПУ (Октябрьский дворец)
Стоимость билетов: от 649 грн
Ансамбль «NotaBene»
Когда: 24 мая 19:00
Где: Национальная филармония Украины
Стоимость билетов: 70–300 грн
Классика на Террасе
Когда: 30 мая 20:00
Где: ул. Десятинная, 12
Стоимость билетов: 200–400 грн