Уже завтра, 17 мая, на телеканале СТБ выйдет 16 выпуск «Я соромлюсь свого тіла»-5. В этот четверг — еще более неожиданные вызовы для врачей проекта, еще больше веры в выздоровление и еще больше тех, кто впервые решился на всю страну откровенно рассказать о своей проблеме. Подробнее о новом эпизоде — в материале.

На этой неделе зрителей ждет история уникального Дмитрия Мурдза. Он не только уникальный для проекта пациент — с таким количеством офтальмологических диагнозов к врачам еще не обращались. Он — уникальный герой, ведь несмотря на почти полную слепоту стал… чемпионом Украины по легкой атлетике и активно занимается дзюдо, даже не имея возможности увидеть противника. На проект Дмитрий обратился, не рассчитывая на чудо, но с надеждой, что хоть что-то в его жизни изменится. Оправдаются ли его ожидания — зависит от судьбоносного обследования у лучших офтальмологов Украины.

Также в «Я соромлюсь свого тіла» впервые обратится 11-летний ребенок — за помощью для себя. Даня Смаглюк с 3-х лет страдает от неизвестной болезни, затрудняющей простые вещи — общение со сверстниками, привычные домашние хлопоты и любимое хобби. И причиной тому, по мнению и самого Даниила, и его мамы, стал загадочный инцидент с теркой, в которую, еще совсем маленьким, мальчик воткнул руку. Диагноз Екатерина Безвершенко, кстати, поставит сверхбыстро — просто на первом осмотре в клинике проекта!

Продолжатся в новой программе и истории уже знакомых зрителю пациентов. Ирина Еременко, которая еще в первом выпуске удивила врачей категорическим отказом от лечения диабета, наконец признается, почему так боится колоть инсулин. Илона Руда, трехлетняя красавица из прошлого выпуска, получит шанс ходить ровными ножками.

Также проект расскажет о паре Натальи и Уолтера Фон-Бомбу, которые благодаря ЭКО наконец получили шанс стать родителями двойни. Эта история станет самым сложным испытанием даже для… Валерия Ославского.

Также врачи подготовили для зрителей уникальную возможность. Не отходя от экранов, в этот четверг каждый сможет узнать, какого врача ему срочно нужно посетить. А ведущие проекта сами отправятся на прием и впервые за всю историю «Я соромлюсь свого тіла» станут пациентами.

Зачем и что из этого получится — смотрите завтра в 20:00 в 16 выпуске «Я соромлюсь свого тіла»-5 на телеканале СТБ!

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