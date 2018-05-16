Лунный календарь садовода на май 2018 года определит, когда можно сажать те или иные растения и защищать деревья от вредителей. Таким образом, вы сможете спланировать эффективную работу в саду и огороде, узнав благоприятные и неблагоприятные дни в мае для ухода за растениями. Наш лунный календарь садовода-огородника на май 2018 года напомнит вам обо всех обязательных процедурах на почве.

Лунный посевной календарь садовода-огородника на май 2018 года

1 мая — Займитесь посадкой клубневых растений, за исключением картофеля, и взрыхлением почвы. Обрежьте деревья и кусты, удобряйте и поливайте их, также рекомендуется уничтожение вредителей. А вот высаживать деревья не стоит в этот день.

2—3 мая — В эти дни предпочтительно культивировать и пропалывать растения. Уничтожьте вредителей. Соблюдайте осторожность при любых работах в саду и огороде.

4—6 мая — Обязательно посадите картофель, редис, брюкву и репу. Также можете взрыхлить и удобрить почву, обрезать и привить деревья. Пересадку цветов лучше перенести на другие дни.

7—8 мая — Собирайте корнеплоды и зерновые культуры. Косите траву и стригите деревья, кусты, пропалывайте грядки. Также рекомендуется проводить разнообразные опрыскивания. Посев и посадку растений проводить в эти дни рискованно, лучше отложите эти манипуляции.

9—10 мая — Удачной будет посадка сельдерея, редиса и луковичных растений. Также не забудьте привить деревья и ягодные кусты. В эти дни еще хорошо пройдет культивация, полив и удобрение растений.

11—13 мая — Обрежьте деревья и кусты, а также уничтожьте вредителей. Активно готовьте почву для посева, прополите ее. Посевы и посадки растений перенесите на более благоприятные дни.

14 мая — В этот день смело высаживайте любые корнеплоды, клубневые и луковичные растения. Подстригите деревья и кустарники.

15 мая — Не стоит сажать и сеять растения в этот день.

16—17 мая — Высаживайте бобовые, а также вьющиеся растения, в том числе виноград и землянику. Займитесь подготовкой газонов и грядок для посадки растений. Удалите лишние побеги и прополите грядки. Также уничтожьте вредителей и обработайте растения от болезней.

18—19 мая — Вы можете сажать и пересаживать бахчевые культуры, фасоль, патиссоны, баклажаны и кабачки. Эти дни благоприятны для развития низкорослых растений. А вот высокие сорта помидоров лучше сажать в другие дни.

20—21 мая — Хорошо пройдет посадка кустов и деревьев, а также сбор фруктов и корнеплодов. Если хотите замедлить рост травы, то выкосите ее в эти дни. Займитесь мульчированием, уничтожьте вредителей. Хорошо пройдет сбор семян подсолнечника и заготовка лекарственных трав. А вот сеять и пересаживать садовые и огородные культуры не стоит.

22—23 мая — В эти дни однозначно приживутся шиповник, жимолость и вьющиеся растения. Также займитесь покосом травы. Но не стоит высаживать и пересаживать овощи и фруктовые деревья.

24—25 мая — Высадите цветы, проведите закладку клубней и семян на хранение. Хороший результат даст посадка косточковых фруктовых деревьев. Займитесь поливом и сенокосом, срежьте цветы, ухаживайте за комнатными растениями.

26—28 мая — Удачной будет посадка огурцов, капусты, помидоров, тыквы, перца. Не рекомендуется размножать растения корнями, собирать травы и сажать деревья. Прививайте, удобряйте и поливайте растения. Также хорошо пройдет процесс взрыхления почвы и уничтожения вредителей.

29 мая — Отмените все посевы и посадки.

30 мая — Культивируйте и пропалывайте растения в эти дни, а также уничтожьте вредителей. Будьте осторожны при любых работах в саду и огороде.

31 мая — Благоприятный день для посадки картофеля, редиса, брюквы и репы. Взрыхлите почву и внесите удобрения, обрежьте и привейте деревья. Не стоит пересаживать цветы.

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