Провести выходной дома лежа на диване — оставьте это на зиму. Тем более, что выходные 19–20 мая будут на целых 200% состоять из веселых мероприятий, которые вы просто не можете позволить себе пропустить! Мы, редакция stb.ua, собрали для вас самые интересные события выходных 19–20 мая.

Когда: 17–31 мая

Где: ул. Хорива, 19-в (Центр украинской культуры и искусств, м. Контрактовая площадь)

Стоимость: бесплатно

Уникальный социальный фотопроект с участием героев медицинского реалити «Я соромлюсь свого тіла», которое помогает людям заново полюбить свое тело и начать новую жизнь. 21 герой, который стал здоровым благодаря проекту, сегодня с уверенностью может сказать: нет такого тела и такой болезни, которых надо стесняться. В рамках фотовыставки вы сможете познакомиться с героями, узнать, как изменилась их жизнь, а возможно, и получить необходимую мотивацию. Также у вас будет возможность послушать лекции врачей проекта «Я соромлюсь свого тіла».

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Kyiv Beer Festival vol.2

Когда: 19–20 мая

Где: ул. Беломорская, 1 (Платформа арт-завод)

Стоимость: 150 грн с бокалом для дегустаций и сумочкой для него,

100 грн — без бокала

Второй пивной фестиваль от команды Ulichnaya Eda. Уже на этих выходных лучшие пивовары Украины привезут в Киев более 300 сортов крафтового пива. На фестивале вы сможете попробовать те напитки, которые не найдешь на полках супермаркетов. В рамках фестиваля вы сможете посетить мастер-классы, посвященные изготовлению пива и его истории, beauty-зону, где вам сделают крутой мейкап, а также весело провести время и потанцевать под выступления музыкальных коллективов. Кроме того, на фудкорте вас ждет множество вкусной еды.

10-й фестиваль вина Kyiv Food and Wine Festival

Когда: 19–20 мая

Где: ВДНГ

Стоимость: 80 грн – предпродажа, 100 грн в день проведения

Главная цель фестиваля — развитие украинского виноделия и винной культуры в Украине. Юбилейный, 10-й, фестиваль вина Kyiv Food and Wine Festival соберет в одном месте 22 украинские винодельни и 8 представителей стран Нового и Старого света. На входе каждому гостю вручат винный гид, который поможет разобраться в напитках, и фирменный фестивальный бокал в подарок. Вас также ждут арт-инсталляции, живые выступления музыкальных групп, лекции от винных экспертов, слепые и сравнительные дегустации. В рамках фестиваля также пройдет Устричный баттл и винный забег Kyiv Wine Run. И конечно же, вы не останетесь голодными — организаторы обещают большой и обновленный фудкорт.

14-й Международный фестиваль татуировок «Tattoo Collection»

Когда: 18–20 мая

Где: ВДНГ

Стоимость: 170 грн

Традиционно, фестиваль Tattoo Collection — это место встречи тату-мастеров со всего мира, а также ценителей татуировок и искусства. В этом году в мероприятии примут участие более 350 художников из Украины, Беларуси, Молдовы, Грузии, Франции, Польши, Италии и ОАЭ. Самые смелые посетители смогут набить тату «вслепую» от Sailor Jerry. Сделать это можно бесплатно, все, что от вас потребуется, — просунуть руку в специальное окно и довериться мастеру. Также на фестивале вы сможете оторваться под хиты Сергея Михалка и его оркестра «Ляпис-98» — они будут специальными гостями. Кроме того, вы сможете познакомиться с самым пирсингованным человеком в мире — «железным Рольфом».

Если вы планируете идти с детьми — для них предусмотрена отдельная зона, аниматоры и спектакли, так что скучно им точно не будет.

Киевские контракты

Когда: 19–20 мая

Где: Контрактовая площадь

Стоимость: бесплатно

Киевские контракты — это праздник культуры, традиций и единения. В рамках ярмарки вас ждет множество активностей — эксклюзивные предложения от украинских производителей одежды, аксессуаров, декора и хендмейд-мастеров, фуд-корт, аллея мастер-классов, развлечения для детей, а также сцена, на которой пройдут выступления музыкальных групп, литературные чтения, театральные перформансы и кинопоказы.

Кроме того, на Киевских контрактах пройдет сырный ярмарок. Более 20 лучших производителей крафтового сыра приедут в Киев, чтобы удивить вас новыми уникальными вкусами. Вы увидите, как плавят моцареллу, жарят халлуми, и научитесь оформлять сырную тарелку!

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