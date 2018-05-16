Благодаря покровительству желтой земляной Собаки 2018 год — спокойное время дипломатии и терпения, семейных ценностей и любви. В целом нас ждет благоприятный во всех сферах период. Читайте в нашем материале подробный гороскоп для всех знаков зодиака на 2018 год!

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Гороскоп на 2018 год — Овен

В течение всего года вы будете двигаться только вперед. Возможно, Овны захотят открыть собственное дело или расширить существующий бизнес. Большинство ваших планов осуществятся благополучно благодаря финансовой помощи спонсоров или партнеров. Также вы можете получить прибыль от удачных операций с недвижимостью. При этом стоит очень внимательно подходить к оформлению финансовых документов. В личной жизни будет все спокойно, вы с партнером будете вместе заниматься обустройством жилья. Что касается здоровья — следите за образом жизни, заботьтесь о себе. Женщины-Овны с высокой вероятностью могут забеременеть в 2018 году.

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Гороскоп на 2018 год — Телец

Для Тельцов это будет очень удачный год! Вы сможете расширить свой бизнес с помощью влиятельных и властных людей. Возможно возобновление отношений с партнерами. Но помните, что любые партнерские соглашения необходимо правильно оформлять. Большие доходы будут только в первой половине года, и вам стоит очень правильно распорядиться этими финансами. В личной жизни особенно повезет одиноким Тельцам: они смогут удачно вступить в брак. Со здоровьем у вас не будет никаких проблем при соблюдении режима и правильном питании.

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Гороскоп на 2018 год — Близнецы

2018 год для Близнецов будет очень важным в карьерных и финансовых вопросах. В первой половине года вы будете невероятно трудолюбивы и продуктивны. Вас ждут новые проекты, удачные сделки и, соответственно, достойная награда за проделанную работу. Есть высокая вероятность подняться по карьерной лестнице. Деньги к вам будут поступать регулярно. В сердечных делах Близнецов ждет новый роман, возможно, даже служебный. У вас есть все шансы создать серьезные и длительные отношения. Ведите здоровый образ жизни и балуйте себя массажем, баней, косметическими процедурами.

Гороскоп на 2018 год — Рак

В течение всего года Раков будет сопровождать ощущение свободы. Перед вами откроется масса возможностей как на работе, так и в любви. В карьере вы сможете проявить все свои таланты и занять желаемую должность. Вас ждут выгодные сделки и удачное завершение прошлых проектов. С финансами особых проблем не предвидится, особенно денежной будет первая половина года. Одинокие Раки будут открыты всему новому: вас ждут яркие романы и свободные от обязательств отношения. В 2018 году ваше здоровье не подведет: вы будете отлично себя чувствовать и хорошо выглядеть.

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Гороскоп на 2018 год — Лев

В 2018 году Львы будут в центре внимания! Ваша карьера будет успешной, вы сможете произвести хорошее впечатление на партнеров и расположить их к себе. Возможно, Львы даже откроют свое дело в 2018 году. Представители этого знака смогут создать новые романтические отношения с удачным продолжением. Вы будете контролировать своего партнера и проявлять власть над ним. Что до здоровья, то вам нужно беречь себя и избегать перенапряжения.

Гороскоп на 2018 год — Дева

Дева в 2018 году добьется успеха как в профессиональной, так и в личной жизни. Вы сможете реализовать свой потенциал и продвинуться по карьерной лестнице. Собственный бизнес будет успешным — вы обгоните всех конкурентов. Во второй половине года вы получите немалую прибыль. В отношениях вы должны быть максимально спокойны и мудры, не позволяйте ревности взять верх. Семейным Девам нужно уделять больше внимания партнеру и детям. А одинокие к концу года встретят любимого человека. Откажитесь от вредных привычек, займитесь спортом — тогда вы сможете избежать проблем с сердечно-сосудистой системой и бессонницы.

Гороскоп на 2018 год — Весы

Весов ждет насыщенный год, благоприятный для реализации всех планов. Вам следует тщательно планировать все дела, тогда вы продвинетесь далеко вперед и получите достойную прибыль. Творческие Весы могут обрести небывалую популярность. На любовном фронте вам ответят взаимностью. А семейные Весы укрепят свои отношения и смогут реализовать совместные планы. Ваш иммунитет будет крепким в 2018 году, но все же не помешают активные занятия спортом.

Гороскоп на 2018 год — Скорпион

В 2018 году звезды рекомендуют Скорпионам избегать негатива и направлять энергию на решение реальных, а не надуманных проблем. Вас ждет карьерный взлет, вы достигнете всех целей и реализуете себя. Вы сможете решить все дела, повысите доходы и добьетесь стабильности. В любви Скорпионы будут очень ревнивы и несдержанны. Одиночки будут в активном поиске. Советуем не раздражаться и избегать переутомления. Также проверьте свое зрение.

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Гороскоп на 2018 год — Стрелец

В 2018 году Стрельцы поставят себе слишком много задач. Но чтобы их достичь, стоит избавиться от второстепенных целей. В делах вам нужно быть терпеливым и все хорошо планировать. Научитесь расставлять приоритеты и много раз подумайте перед принятием важного решения. В любви вы будете очень романтичны, непостоянны и ветрены. Избегайте случайных связей и отличайте любовь от влюбленности. В этом году звезды советуют следить за опорно-двигательным аппаратом, это позволит сохранить энергию.

Гороскоп на 2018 год — Козерог

Козероги почувствуют прилив сил и начнут реализовывать свои идеи. Ваша рассудительность позволит направить энергию в нужное русло. На работе возможны новые знакомства и командировки. Многие Козероги захотят отодвинут дела на второй план и отправятся в путешествие. Никаких проблем в работе не возникнет, все решится легко. Для семейных Козерогов настанет период обновления отношений, а для свободных придет время ярких романтических приключений. Ваше здоровье будет отличным, занимайтесь бегом и фитнесом.

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Гороскоп на 2018 год — Водолей

В 2018 году у Водолеев будет очень много перспективных идей, но больших успехов вы достигнете в искусстве и науке. Представители этого знака смогут улучшить свое финансовое положение, совмещая творчество и деловую хватку. Все ваши проекты прекрасно воплотятся в жизнь. Вы будете очень влюбчивы в 2018 году и в конце концов сможете встретить нужного человека для создания долгого и прочного союза. Ваш иммунитет будет хорошо работать, поэтому насчет здоровья вам переживать не стоит.

Гороскоп на 2018 год — Рыбы

Рыбы смогут реализовать свои планы, выбрав самый выгодный способ действий. Если хотите в работе продвинуться вперед, то вам следует проявить хитрость. Также не взваливайте на себя очень много обязанностей — вы быстро устанете и перегорите. Отношения Рыб будут складываться гармонично. Вы встретите хороших партнеров и будете абсолютно счастливы. Для вас в этот период полезны фитнес и йога. Если будете уделять достаточно внимания здоровью, то оно заметно улучшится.

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