Летом на ВДНХ состоится самый ожидаемый музыкальный фестиваль Украины – Atlas Weekend-2018. В прошлом году за первые четыре дня мероприятие посетило 315 тысяч человек, а за все пять дней на сцене выступило около 200 артистов. В этот раз одним из хедлайнеров фестиваля станет Лаура Перголицци, выступающая под инициалами LP. Американская певица покорила сердца миллионов слушателей глубокими и волнующими текстами, узнаваемой манерой исполнения и невероятно сильным вокалом. Кто еще выступит на сцене Atlas Weekend-2018 – узнайте в материале.

В этом году LP по праву считают одной из самых востребованных артисток мира. Настоящая музыкальная сенсация современности стала популярной после выхода треков «Lost on You» и «Other People» – песен, которые по-настоящему всколыхнули мировые радиосети.

Читайте также: LP (Laura Pergolizzi): Я обожаю слушать свои песни в чужом исполнении

До того, как о ней заговорили, Лаура писала хиты для мировых звезд, таких как Рианна, Кристина Агилера, Рита Ора, группы Backstreet Boys и т. д.

В 2017 году Лаура Перголицци дала в Киеве два концерта, а также выступала на прямом эфире «Х-Фактор».

Кроме LP, на Atlas Weekend – 2018 также выступит известная синглами «Teddy Bear» и «Castle in the Snow» группа Kadebostany и итальянский металл-коллектив Lacuna Coil.

Из украинских исполнителей на сцену фестиваля выйдут играющая в стиле этно-хаос группа «ДахаБраха», женский театрально-музыкальный коллектив Dakh Daughters, «Бумбокс», 5`nizza, «Один в каноэ» и многие другие.

Напомним: первым объявленным хедлайнером Atlas Weekend – 2018 стал британский дуэт The Chemical Brothers. Также на сцене выступят Nothing But Thieves, которые были одними из хедлайнеров фестиваля в 2017 году, Lost Frequencies и Tom Odell.

С полным лайнапом можно ознакомиться на официальной странице Atlas Weekend в Facebook.

Фестиваль будет проходить с 4 по 8 июня на ВДНГ.

Читайте также: Atlas Weekend 2017: 200 музыкантов за 5 дней

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.