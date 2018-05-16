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Телеканал СТБ / Atlas Weekend 2018: кто будет хедлайнерами фестиваля

Atlas Weekend 2018: кто будет хедлайнерами фестиваля

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Летом на ВДНХ состоится самый ожидаемый музыкальный фестиваль Украины Atlas Weekend-2018. В прошлом году за первые четыре дня мероприятие посетило 315 тысяч человек, а за все пять дней на сцене выступило около 200 артистов. В этот раз одним из хедлайнеров фестиваля станет Лаура Перголицци, выступающая под инициалами LP. Американская певица покорила сердца миллионов слушателей глубокими и волнующими текстами, узнаваемой манерой исполнения и невероятно сильным вокалом. Кто еще выступит на сцене Atlas Weekend-2018 – узнайте в материале.

лп атлас

В этом году LP по праву считают одной из самых востребованных артисток мира. Настоящая музыкальная сенсация современности стала популярной после выхода треков «Lost on You» и «Other People» песен, которые по-настоящему всколыхнули мировые радиосети.

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До того, как о ней заговорили, Лаура писала хиты для мировых звезд, таких как Рианна, Кристина Агилера, Рита Ора, группы Backstreet Boys и т. д.

В 2017 году Лаура Перголицци дала в Киеве два концерта, а также выступала на прямом эфире «Х-Фактор».

Кроме LP, на Atlas Weekend 2018 также выступит известная синглами «Teddy Bear» и «Castle in the Snow» группа Kadebostany и итальянский металл-коллектив Lacuna Coil.

Из украинских исполнителей на сцену фестиваля выйдут играющая в стиле этно-хаос группа «ДахаБраха», женский театрально-музыкальный коллектив Dakh Daughters, «Бумбокс», 5`nizza, «Один в каноэ» и многие другие.

Напомним: первым объявленным хедлайнером Atlas Weekend 2018 стал британский дуэт The Chemical Brothers. Также на сцене выступят Nothing But Thieves, которые были одними из хедлайнеров фестиваля в 2017 году, Lost Frequencies и Tom Odell.

  • С полным лайнапом можно ознакомиться на официальной странице Atlas Weekend в Facebook.
  • Фестиваль будет проходить с 4 по 8 июня на ВДНГ.

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