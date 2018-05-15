В мае 2018 года украинцы смогут отдохнуть по полной и вдоволь насладиться весенним теплом. Помимо официальных нерабочих дней, в этом месяце будет три дополнительных выходных дня — 1, 9 и 28 мая. Подробнее — в материале.

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В этом году майских выходных будет особенно много — в общей сложности 11 дней.

Когда выходные в мае 2018

В честь Дня труда, который традиционно отмечается 1 мая, в Украине будет официальный выходной. К слову, празднования начнутся еще с субботы, 28 апреля, а рабочую смену 30 апреля перенесут на 5 мая и сделают на час короче.

8 мая наша страна отмечает День памяти и примирения, который связан с ратификацией акта о капитуляции нацистских войск в 1945 году. 8 мая – памятный день, но рабочий.

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А вот 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне — официальный государственный праздник, он будет выходным.

Закончится май 2018 долгим уик-эндом. 27 мая весь православный христианский мир будет отмечать Троицу. И отдыхать украинцам посчастливится с 26 по 28 мая включительно.