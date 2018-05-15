Через неделю после выхода дебютного альбома Mountain Breeze выпустили клип на первый сингл лонгплея — «Running Low». Подробнее о съемках читайте в материале.



Съемки клипа прошли в Португалии. Команде удалось создать легкое, атмосферное видео, декорациями которого стали набережные Лиссабона и скалы на берегу Атлантического океана.

Александр Беляк, фронтмен: «Мы получили невероятное удовольствие, ведь это была наша первая съемка клипа! По секрету: это видео мы снимали раньше «I See You». А Португалия — просто замечательная, и Лиссабон, и океан. Мы обязательно туда вернёмся. И я надеюсь, наш восторг и настроение передадутся всем, кто посмотрит это видео!»

«Running Low» стал вторым клипом Mountain Breeze. Режиссером выступил Виктор Скуратовский, работавший с музыкантами над предыдущим видео на песню «I See You», которое, к слову, достигло отметки в миллион просмотров на YouTube.

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