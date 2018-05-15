Семья – самое главное в жизни любого человека. Именно поэтому еще в 1994 году Генеральная Ассамблея ООН решила 15 мая отмечать Международный день семьи. Что это за праздник – узнайте в материале.
Человек, создавая семью, переносит в нее ценности, которые ему с детства привили родители. Семья хранит в себе многовековую культуру человечества и важна для общества.
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Чтобы привлечь внимание к проблемам, которые возникают в семье, Генеральная Ассамблея ООН решила создать Международный день семьи и ежегодно отмечать его 15 мая.
В Международный день семьи проводят акции и мероприятия, цель которых – показать важность семьи и привлечь внимание людей к тем проблемам, с которыми в наше время сталкивается семья. Так, каждый год определяется тема. Тема Дня семьи 2018 года звучит так: Семья и инклюзивное общество.
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Поздравления с Международным днем семьи:
***
Желаю вам любви красивой,
Желаю вам семьи счастливой,
Друг другу верность сохраняя,
Живите дружно, бед не зная!
И помните, друзья мои,
Нет ничего важней семьи!
***
В столь нелегкой повседневности
Помогает нам семья.
С Днем семьи, любви и верности
Поздравлять спешу вас я!
Будьте счастливы и радостны
Даже в будний день простой.
Жизнь пусть вас одарит сладостью
И любовью озорной!
***
Когда проблема за плечами,
И грусть так давит сердце вновь,
Когда разбит и весь в печали,
Семья поможет и любовь!
И верность подбодрит тебя,
Уходит грусть, ты посмотри,
Прими же поздравления
С днём верности, семьи, любви!
***
Что такое семья?
Это ты, это я,
Это теплый наш дом –
Много радости в нем.
Это наша любовь,
И скажу тебе вновь,
Что тебя я люблю,
И родную семью.
***
Пусть семейный быт, уют,
Согревают лаской,
Дети радостно снуют,
Радуя вас сказкой!
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***
В день семьи я поздравить хочу
Всех, кто рядом со мной,
Кто хвалил и понимал,
Я всех вас очень люблю!
***
Пусть всё на лад идёт у вас,
Счастливым будет каждый час.
На небе светит вам звезда
И дети радуют всегда!