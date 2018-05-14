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Телеканал СТБ / Лунный календарь стрижек на май 2018

Лунный календарь стрижек на май 2018

Телеканал СТБ

Теплый и солнечный май вдохновляет на изменения! Если вам захотелось примерить новый образ — начните с прически. Когда лучше всего записаться к парикмахеру, а в какие дни не стоит пользоваться бьюти-услугами для волос — читайте в лунном календаре стрижек на май 2018.

лунный календарь стрижек 2018

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1–2 мая

В первые числа мая проведите время с родными и близкими, а вот стрижку и любые манипуляции с волосами перенесите на другую дату.

34 мая

Благоприятные дни для новой прически и окрашивания. Особо удачно пройдет смена цвета с использованием натуральных красителей.

5 мая

В этот день вы вряд ли останетесь довольны стрижкой. Отмените поход к парикмахеру.

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Лунный календарь стрижек на май 2018

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6–7  мая

Смена имиджа 6 и 7 мая может способствовать как приобретениям, так и проблемам с самочувствием. Лучше воздержаться от посещения студий красоты.

811  мая

В период с 8 по 11 мая окрашивания могут повлечь за собой неприятные новости и даже ухудшение здоровья. Крайне неблагоприятные дни для бьюти-услуг.

1213  мая

Выходные 1213 мая смело посвятите стрижке или покраске. Смена оттенка волос может привлечь удачу и даже прибыль.

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Лунный календарь стрижек на май 2018

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14–18 мая

В эти дни откажитесь от окрашивания. Из-за процедур для шевелюры вы можете потерять положительную энергию и даже столкнуться с финансовыми проблемами.

1920 мая

Если вы давно мечтали осветлить волосы, 19 и 20 мая идеально подходят для воплощения задуманного. Стрижки также пройдут очень удачно.

21 мая

На 7 лунный день не желательно идти на поводу у эмоций. Спонтанные  решения об изменениях во внешности могут принести неожиданный результат.

лунный календарь стрижек

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22 мая

В этот день отбросьте сомнения, ведь 22 мая благоприятный день для стрижки и окрашивания волос.

2326 мая

Новая прическа может обернуться неприятностями. В данный период допускается покраска лишь природными красителями.

2728  мая

Луна в Скорпионе поможет вам добиться сногсшибательного эффекта от новой стрижки. А вот от окрашивания лучше отказаться.

2931 мая

В эти дни делать бьюти-процедуры стоит лишь брюнеткам и в случае если вы хотите краситься в темные тона. Стричь волосы крайне не рекомендуется.

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