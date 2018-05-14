Когда ученые прогнозируют магнитные бури в мае 2018 года? Ответы ищите в нашем материале! Дабы обезопасить свой организм от неблагоприятного влияния магнитных полей, необходимо знать график магнитных бурь на май 2018 года. Читайте, когда ожидаются самые сильные всплески энергии и как избавиться от плохого самочувствия в период магнитных бурь.
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Магнитные бури — это невидимые вихревые потоки, которые возникают в результате взаимодействия разогнавшихся частиц Солнца с магнитным полем Земли.
В мае ученые прогнозируют один из самых сильных всплесков магнитной активности за 2018 год. В эти дни нужно особенно тщательно следить за своим здоровьем. Также ожидается ряд более слабых магнитных бурь, которые, однако, повлияют на ваш организм. Подробности расскажет календарь магнитных бурь.
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Прогноз магнитных бурь на май 2018 года
Самые сильные магнитные бури прогнозируются с 11 по 17 мая. Для метеозависимых людей это один из наиболее неблагоприятных периодов. Старайтесь больше времени проводить на свежем воздухе, ослабить эмоциональную и физическую нагрузку. Не забудьте добавить в свой рацион продукты с высоким содержанием витаминов, а также ограничить употребление алкоголя и тяжелой пищи.
Средние магнитные бури ожидаются с 20 по 25 мая. Этот период принесет дискомфорт для людей с сердечными заболеваниями. Остальные будут страдать от мигреней и бессонницы.
С 28 по 31 мая ученые прогнозируют слабые магнитные бури. Большинство людей в этот период не почувствуют особых изменений, но плохое настроение, апатия и упадок сил не исключены.
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Как спасти себя в дни магнитных бурь в мае 2018 года
Чтобы хорошо себя чувствовать в период всплеска активности магнитных полей, нужно придерживаться простых правил:
- Если вы страдаете каким-либо хроническим недугом, заранее позаботьтесь о покупке нужных лекарств. Пусть всегда будут у вас под рукой.
- Следите за своим рационом. Употребляйте больше продуктов, богатых витаминами и другими полезными веществами.
- Проводите больше времени на свежем воздухе. Не лишними будут регулярные пешие прогулки в медленном темпе — они помогут восстановить эмоциональное равновесие.
- Не совершайте далекие поездки и не принимайте жизненно важные решения. Для этого лучше подождать более благоприятные периоды.
- Избегайте ссор, скандалов, не ведитесь на провокации. Не забудьте проявлять заботу к своим близким.
Теперь вы знаете график магнитных бурь в мае 2018 года! Воспользуйтесь нашими советами, и вспышки солнечной активности не смогут повлиять на вашу жизнь!
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