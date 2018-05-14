«ЭксперименТЫ» во 2 выпуске полностью изолируют людей

15.05.2018 во 2 выпуске «ЭксперименТЫ» выяснят, как влияет на психику полная изоляция. И с другой стороны, станет известно, насколько мы зависимы от мнения большинства. Почему мы такие и что с этим делать — мы узнаем уже завтра в 20:00 на СТБ.

Хотелось ли тебе когда-нибудь побыть одному? «ЭксперименТЫ» во втором выпуске проведут уникальное исследование — изолируют от мира нескольких добровольцев. Как они себя поведут: будут наслаждаться одиночеством и спокойствием или сойдут с ума?

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«ЭксперименТЫ» выяснят, что на твоего ребенка кто-то может повлиять больше, чем ты. Какой будет твоя реакция: паника или желание что-то поменять? И нужно ли вообще что-то менять? Правильный ответ узнаешь во 2 выпуске проекта «ЭксперименТЫ».

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