Венгрию на Евровидении-2018 представила группа AWS с песней «Viszlát Nyár». Они выступили во втором полуфинале 10 мая под 13-м номером.

Смотреть онлайн Евровидение 2018 — финал от 12.05.2018

Евровидение-2018. Венгрия. AWS — Viszlát Nyár: смотреть выступление

Евровидение 2018. Второй полуфинал смотреть онлайн

AWS — венгерская группа, в которую входит пять человек — Бенце Брукер, Даниэль Кекеньеш, Эрш Шиклоши, Арон Вереш и Шома Шислер. Они играют музыку в стиле металкор и пост-хардкор. С начала своего основания группа выпустила три альбома, три сингла, сняла семь клипов, активно гастролировала по Европе и выступила на сцене фестиваля «Сигет». Также в их арсенале награда MTV Brand в номинации New Winning Band.

Евровидение 2018. Первый полуфинал смотреть онлайн

Уже 10 мая AWS покорят зрителей песней с безудержной энергией под названием «Viszlát Nyár». В ней они рассказывают о болезненном расставании с любовью.

Евровидение 2018. Порядок выступления стран в финале

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