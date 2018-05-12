Албанию на песенном конкурсе Евровидение-2018 представил Евгент Бушпепа с песней «Mall». Выступление артиста состоялось в первом полуфинале 8 мая под номером 3.
Смотреть онлайн Евровидение 2018 — финал от 12.05.2018
Евровидение 2018. Албания. Евгент Бушпепа — Mall: смотреть выступление
Евровидение 2018. Второй полуфинал смотреть онлайн
С 2006 года 33-летний музыкант выступает в родной Албании. Евгент Бушпепа начинал свой путь с ток шоу на одном из местных телеканалов. Карьера артиста стартовала с популярной албанской песни Maska e Madheshtise, которую он готовил для конкурса TOP FEST 4.
Евровидение 2018. Первый полуфинал смотреть онлайн
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На ежегодном фестивале Festivali i Kenges представителем своей страны на Евровидение-2018 Албания выбрала Евгента Бушпепу. В переводе с албанского композиция «Mall», которую певец исполнит на конкурсе Евровидение 2018, означает «желание». Текст песни повествует о счастливой любви, а с каждым новым куплетом голос артиста раскрывается все больше.
Евровидение 2018. Порядок выступления стран в финале