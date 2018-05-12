«Один за всіх»-11: что ждет зрителей в четырнадцатом выпуске

Уже завтра, 13 мая, зрителей СТБ ждет 14 выпуск «Один за всіх». В студию остросоциального проекта обратится Сергей Николаев из Кировоградской области. Месяц назад жизнь его 2-летней дочки Анечки забрал пожар. Мужчина уверен: поджог устроили мстительные соседи. Но почему им может быть выгодна смерть ребенка? И не скрывает ли отец девочки еще более страшные тайны?

Сергей считает, что сосед тайком пробрался ночью в его дом и поджег кроватку с маленьким ребенком. По его мнению, так Вадим пытался отомстить за то, что его брат попал за решетку и погиб. В каком жестоком преступлении подозревали заключенного мужчину и как это связано с семьей Николаевых?

Однако у других гостей студии есть свои версии относительно произошедшего. Ведь Анечка — не первый ребенок Сергея, который загадочным образом умер. Что случилось с младшим сыном мужчины? Кто еще может быть причастен к двум детским смертям? И что обеспокоит криминолога Анну Маляр?

Смотрите 15 выпуск «Один за всіх»-11 завтра в 21:30 на телеканале СТБ!

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