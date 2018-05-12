13 мая в 19.00 на СТБ выйдет десятый выпуск мистического реалити «Битва экстрасенсов». Участников становится все меньше, а задания для них с каждым разом усложняются. В этот раз ясновидящим предстоит выяснить, кто виновен в гибели молодого парня на дороге – демоны или люди…

Экстрасенсы попытаются выяснить, кто забрал жизнь молодого парня Валерия. Он был гордостью родителей, авторитетом среди друзей и объектом обожания среди девочек. Но в пятницу 13-го Валера ушел отмечать Старый Новый год с друзьями и не вернулся. Как выяснилось, его сбил легковой автомобиль. Жизнь парня оборвалась через несколько дней в реанимационной палате.

Только после похорон родители поняли, что в смерти их сына много загадок. Например, почему парень не заметил приближающуюся к нему машину? К тому же дорога, где сбили Валерия, хорошо просматривается. Да и погодные условия не могли помешать водителю заметить и объехать пешехода.

Что случилось с единственным сыном, кто виноват в гибели парня – люди или демоны, – будут выяснять экстрасенсы.

Кроме того, ясновидящие встретятся с пятью незнакомками, у которых были яркие, но не всегда счастливые отношения с мужчинами. Только одна из них выходила замуж трижды, руководствуясь не чувствами, а расчётом. Задача участников «Битвы экстрасенсов» – найти эту женщину.

«Нужен черный похоронный платок!» – шокирует просьбой шаманка Сейраш во время испытания.

А вот черный таролог Светлана Павлюк согласится работать с одной из женщин только под защитой…

Смотрите 10 выпуск «Битвы экстрасенсов»-18 в это воскресенье, 13 мая, в 19.00 на СТБ!

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