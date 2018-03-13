14.03.2018 в эфир выйдет 7 выпуск «МастерШеф», в котором подростки попробуют себя в роли бит-мейкеров, окунутся в мир «Матрицы» и даже заплачут. Участники кулинарного шоу пройдут через невероятные испытания, чтобы приблизиться к своей мечте и стать лучшим кулинаром-аматором Украины. Подробнее о том, что ждет зрителей уже в эту среду, читайте в нашем материале.

В 7 выпуске «МастерШеф» красавчик Марк Левинский попробует себя в роли бит-мейкера: он будет звуками имитировать кулинарные процессы. Оценят ли другие участники его музыкальные таланты и что из этого выйдет — смотрите в среду в 20:00 на телеканале СТБ.

Все привыкли видеть Юру Турчина сильным и мужественным парнем. Каково же было удивление подростков, когда парень не сдержал слезу. У Каролины Залевской даже дар речи пропал! Что заставило Юру заплакать — вы узнаете 14.03.2018 в эфире 7 выпуска «МастерШеф».

Кухня «МастерШеф» превратится в «Матрицу», а Эктор Хименес-Браво — в Морфиуса. И перед подростками встанет выбор. Какой именно — вы увидите в эту среду в 20:00 на канале СТБ, а в 21:30 онлайн на официальном сайте.

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