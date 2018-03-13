В марте украинцы перейдут на летнее время. Какого числа следует перевести стрелки часов вперед в 2018 году и как избежать стресса от перемен – читайте в нашем материале!

В последнее воскресенье марта, в ночь с 24 на 25 число, в 3:00 необходимо перевести стрелки часов на один час вперед. В связи с этим встать и лечь спать украинцам придется раньше привычного времени. Такие перемены нередко вызывают стресс у организма, а для некоторых людей перевод на летнее время влечет негативные последствия.

Чтобы этого избежать, стоит подготовиться заранее и следовать нескольким советам.

Проводить больше времени на свежем воздухе и совершать пешие прогулки.

Ложиться спать немного раньше привычного.

Отказаться от жирной и тяжелой пищи, пить больше воды. Старайтесь питаться сбалансировано и отдавать предпочтение свежим продуктам, овощам и фруктам.

Не перегружать организм. Не берите дополнительную работу и проводите больше времени с родными и близкими.

Начните подготовку к переходу на летнее время 2018 заблаговременно, и новый режим не вызовет у вас никаких сложностей.