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Телеканал СТБ / «Давай поговоримо про секс»-4: темой выпуска 7 станет «Маменькин сынок»

«Давай поговоримо про секс»-4: темой выпуска 7 станет «Маменькин сынок»

Телеканал СТБ

Уже завтра, 13 марта, зрители увидят 7 выпуск шоу «Давай поговоримо про секс»-4! Темой программы станет – «Маменькин сынок».  Эксперты расскажут, можно ли сделать из маменькиного сынка настоящего мужчину, а также как правильно вести себя со свекровью, чтоб она не вмешивалась в ваши отношения с мужем.

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Опрос: сталкивались ли вы с маменькиными сынками?

На проект «Давай поговоримо про секс»-4 обратилась Елена, которая уже два с половиной года замужем за Романом.  Все это время молодая семья живет в одной квартире с родителями мужа. Свекровь уверена, что она и только она хозяйка на своей жилплощади, а невестка должна ей во всем подчиняться. Но Лена с этим не согласна и поэтому они со свекровью скандалят каждый день по любому поводу: из-за того, как правильно резать лук, из-за испортившихся продуктов в холодильнике, из-за ремонта и из-за того, что невестка до сих пор не родила ей внуков. При этом свекровь может в любой момент ворваться в комнату пары без стука, из-за этого их интимная жизнь практически сошла на нет. Женщина много раз просила мужа поставить маму на место, но Роман в этом конфликте предпочитает держать нейтралитет, поэтому Лена считает его маменькиным сынком. И просит у проекта помощи в том, чтобы научить его, как правильно расставить приоритеты в отношениях с женой и мамой.

Также в проект обратилась 31-летняя Наталья, которая обвиняет своего 23-летнего гражданского мужа Константина его в том, что, не смотря на раздельное проживание со свекровью, он все равно никак не может «оторваться от маминой сиси». Мама Кости категорически против отношений сына с Наташей, потому что невестка на 8 лет старше ее сына и у нее есть ребенок от предыдущего брака. Свекровь вот уже два года за спиной у невестки пытается внушить сыну, что такая жена ему не нужна. Наталья требует, чтобы Костя определился: «Либо мама, либо я!».

Эксперты расскажут, можно ли сделать из маменькиного сынка настоящего мужчину.  Как поставить маму мужа на место, если вы вынуждены жить с ней под одной крышей? В каких случаях совместное проживание со свекровью может негативно отражаться на фертильности невестки? Как понять, уже на первом свидании, что мужчина – маменькин сынок. И как при первой же встрече распознать в потенциальной свекрови «монстра»?

Также вы узнаете, к каким магическим ритуалам прибегают свекрови, чтобы избавиться от ненавистных невесток.

И не пропустите, в студию придет женщина, которая так любила своего сына, что не могла отказаться от совместных купаний с ним в ванной до 12 лет и прекратила этим заниматься только после того, как заметила, что мальчик, глядя на ее, испытывает эрекцию.

Смотрите откровенное шоу «Давай поговоримо про секс»-4 выпуск 7 уже завтра, 13 марта, в 22:40!