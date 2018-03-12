Один из самых востребованных артистов Украины – Олег Винник – традиционно поздравил женщин с праздником весны масштабными концертами и анонсировал грандиозное осеннее шоу в киевском Дворце спорта.

Небывалый ажиотаж в ТРЦ «Терминал» г. Бровары по случаю концертов Олега Винника, который за два дня на Ледовой арене собрал около 10 тыс. зрителей, – очередное свидетельство всенародной любви. Билеты на выступление певца 8 марта были раскуплены в первые 2 недели после старта продаж. В связи с этим менеджмент артиста принял решение сделать дополнительный концерт.

Огромный поток желающих попасть на шоу спровоцировал пробки на трассе Киев Бровары. Однако, Ледовая арена радушно встречала зрителей. Организаторы продумали все до мелочей: расстановку стульев, гардероб, проходы, чтобы публика чувствовала себя максимально комфортно.

Зал оказал исполнителю теплый прием. Бурные овации, сотни букетов и признаний в любви свидетельствовали о том, что зрители заждались живых выступлений феномена украинской сцены.

Свой перфоманс Винник начал с волнующего интро и лирического трека «Лишь ты одна». Следующие 3 часа артист радовал публику разнообразием стилей и жанров, устроив настоящий вечер сюрпризов. На ряду с мегапопулярными сегодня хитами «Вовчиця», «Плен», «Нино», «Як жити без тебе», певец исполнил свои старые, но не менее любимые поклонниками треки: «Метель», «Як ти там», «Нецілована». А также представил первые плоды двухмесячной работы на студии – новые композиции: душевную «Передчуття», живую и мелодичную «Ты в курсе».

Песня «Ты в курсе» станет заглавной в новом концертном туре исполнителя, который стартует в конце мая и охватит крупнейшие площадки, а также более десяти стадионов страны. Завершится турне 7 ноября грандиозным концертом в столичном Дворце спорта.