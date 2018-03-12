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Телеканал СТБ / Александр Рыбак вновь представит Норвегию на Евровидении 2018

Александр Рыбак вновь представит Норвегию на Евровидении 2018

Телеканал СТБ

Набрав наибольшее количество баллов по итогам Нацотбора, участник от Украины MELOVIN уже начал подготовку к Евровидению-2018. А вот Норвегия только 10 марта определилась с исполнителем, который представит страну на масштабном песенном конкурсе. В этом году им во второй раз стал Александр Рыбак с авторской композицией «That’s How You Write A Song». Подробности – в материале.

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александр рыбак

Победа Александра Рыбака на Евровидении-2009 – одна из самых ярких в истории музыкального конкурса. Песня «Fairytale» не только собрала рекордное на тот момент количество баллов, но и в течение нескольких месяцев не покидала вершины европейских хит-парадов. В этом году певец намеревается повторить успех и вновь выиграть хрустальный кубок для своей страны.

Сразу после оглашения результатов отбора Александр рассказал журналистам, что понимает, как высоко стоит планка: только раз в истории песенного конкурса одному и тому же артисту удалось победить дважды. До сих пор единственным двукратным золотым призером Евровидения является ирландец Джонни Логан. Тем не менее, Александр Рыбак пообещал сделать все, чтобы Норвегия в очередной раз гордилась его выступлением.

александр рыбак евровидение 2018

«That’s How You Write A Song» (с англ. – «Так сочиняется песня») это легкая и веселая поп-композиция в стиле диско и фанк 70-х. Интересный текст, написанный самим Александром, связан с верой в себя и в свои собственные идеи. Музыкант поет о том, что если шаг за шагом следовать за своей мечтой, в конечном итоге желаемая цель будет достигнута.

Послушать песню для Евровидения-2018 – Александр Рыбак That’s How You Write A Song – онлайн, а также посмотреть выступление певца на этапе отбора можно на нашем сайте:

Напоминаем, что полуфиналы Евровидения-2018 пройдут в Лиссабоне 8 и 10 мая, а суперфинал – 12 мая.

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