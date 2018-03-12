Набрав наибольшее количество баллов по итогам Нацотбора, участник от Украины MELOVIN уже начал подготовку к Евровидению-2018. А вот Норвегия только 10 марта определилась с исполнителем, который представит страну на масштабном песенном конкурсе. В этом году им во второй раз стал Александр Рыбак с авторской композицией «That’s How You Write A Song». Подробности – в материале.

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Победа Александра Рыбака на Евровидении-2009 – одна из самых ярких в истории музыкального конкурса. Песня «Fairytale» не только собрала рекордное на тот момент количество баллов, но и в течение нескольких месяцев не покидала вершины европейских хит-парадов. В этом году певец намеревается повторить успех и вновь выиграть хрустальный кубок для своей страны.

Сразу после оглашения результатов отбора Александр рассказал журналистам, что понимает, как высоко стоит планка: только раз в истории песенного конкурса одному и тому же артисту удалось победить дважды. До сих пор единственным двукратным золотым призером Евровидения является ирландец Джонни Логан. Тем не менее, Александр Рыбак пообещал сделать все, чтобы Норвегия в очередной раз гордилась его выступлением.

«That’s How You Write A Song» (с англ. – «Так сочиняется песня») – это легкая и веселая поп-композиция в стиле диско и фанк 70-х. Интересный текст, написанный самим Александром, связан с верой в себя и в свои собственные идеи. Музыкант поет о том, что если шаг за шагом следовать за своей мечтой, в конечном итоге желаемая цель будет достигнута.

Послушать песню для Евровидения-2018 – Александр Рыбак That’s How You Write A Song – онлайн, а также посмотреть выступление певца на этапе отбора можно на нашем сайте:

Напоминаем, что полуфиналы Евровидения-2018 пройдут в Лиссабоне 8 и 10 мая, а суперфинал – 12 мая.

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