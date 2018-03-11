«Следствие ведут экстрасенсы»: какая сила приходит в облике покойных родственников

12 марта 2018 года зрители телеканала СТБ станут свидетелями сенсационного расследования! В двухсерийном выпуске программы «Следствие ведут экстрасенсы» ясновидящие попытаются выяснить почему нечисть забравшая на тот свет мужа и сына бедной женщины, открыла охоту и на нее с дочерью…

В проект «Следствие ведут экстрасенсы» обратилась предпринимательница Алла Дейнеко из поселка Почаевка Полтавской области. Женщина более 20 лет жила беззаботной жизнью вместе со своим мужем Владимиром, сыном Владиком и дочерью Алиной. А после рождения внучки Даши Алла почувствовала себя самой счастливой, ведь у нее было все, о чем она мечтала.

Но семейное счастье женщины осталось только на фотографиях… Три года назад у ее супруга внезапно остановилось сердце. После смерти дух мужчины стал приходить к своей семье. Вот только не с добром.

Алла с дочерью видели покойного Владимира несколько раз. А к сыну Владиславу он наведывался почти каждую ночь! Ночные кошмары мучили девятнадцатилетнего парня в течение года. В итоге он не выдержал и повесился… А после смерти начал приходить к родным вместо покойного отца. Подавленные женщины боятся, что трагедия повторится! И мертвые отец с сыном заберут к себе еще кого-то.

Недавно произошло такое, что побудило женщин срочно писать письмо экстрасенсам! Покойный Владислав пришел к пятилетней племяннице Даше. После чего случилось нечто ужасное! Когда Дарья играла в комнате, с потолка сорвалась люстра! 20-килограммовая вещь из стекла упала в сантиметре от ребенка! Мать с бабушкой в отчаянии! Они уверены, что со дня на день дух Владислава убьет девочку.

В Почаевку немедленно отправятся цыганская ведьма Рубина Цыбульская и карпатская мольфарка Магдалена Мочиовски.

По приезду на место расследования случится непредвиденное! Сначала что-то собьет с ног мольфарку. А как только она придет в себя, хозяйка дома, Алла, потеряет сознание, и ее заберет карета скорой помощи.

Кроме того, дух покойного Владислава расскажет ясновидящим, что его семье угрожает не он, а живой человек! Окажется: Аллу уже не первый месяц терроризирует телефонный маньяк, который предвещает смерть ее дочери! Местные полицейские на просьбы женщины помочь не реагируют! Списывают преследования на чьи-то шалости. Экстрасенсы же отыщут маньяка!

Также ясновидящие раскроют тайну, связанную с обручальным кольцом. После смерти Влада мама нашла это кольцо в его вещах. Но понятия не имела, кому оно предназначалось…

Кто забрал на тот свет мужа и сына Аллы? Кем окажется маньяк, терроризирующий бедную вдову? Почему Влад скрыл от родных свою внебрачную дочь? Что за женщина ее родила? И как все это связано с аномальным количеством преждевременных смертей в Почаевке? Смотрите 12 марта в 20:00 на СТБ!