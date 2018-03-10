«Один за всіх»-11: что ждет зрителей в шестом выпуске

Уже завтра, 11 марта, в эфир выйдет 6 выпуск остросоциального проекта «Один за всіх». Новость о том, что на Черниговщине молодая мать хладнокровно оставила шестерых своих детей в неотапливаемом доме без еды, всколыхнула общественность. Продрогших и изголодавшихся пятерых мальчиков и их маленькую сестричку спасли неравнодушные односельчане. Оказалось, что в угрожающих жизни обстоятельствах мать оставляет их не первый раз. Однако женщина уверена, что ее дети достаточно самостоятельные, а она – слишком молода, чтобы жертвовать ради сыновей и дочери личной жизнью.

Сейчас шестеро детей Светланы находятся в больнице. Пока температура за окном опускалась до критических пределов, а по всей стране объявляли штормовые предупреждения, они находились в частном сельском доме без отопления. В отсутствие мамы из еды у детей была лишь тарелка супа, которую принесла соседка.

Света тем временем находилась в гостях у бывшего возлюбленного и его новой избранницы. В студии проекта молодая мать расскажет, почему решила остаться ночевать у пары, а после этого – хотела покончить жизнь самоубийством. Также свою точку зрения выскажут соседи и двое отцов ее детей. Вернут ли пятерых братьев и их сестричку горе-матери?

Смотрите 6 выпуск «Один за всіх»-11 завтра в 21:00 на телеканале СТБ!

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