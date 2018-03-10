«Битва экстрасенсов»-18: что ждет зрителей в премьерном выпуске

Уже завтра, 11 марта 2018 года, зрители телеканала СТБ увидят премьерный выпуск 18 сезона «Битвы экстрасенсов», который пройдет под названием «Искушение и искупление». С какими испытаниями столкнутся участники – читайте в материале.

Чтобы пройти в 12-ку лучших, ясновидящим придется как следует постараться. В этом сезоне в битве сойдутся представители самых разных магических школ и направлений: от медиумов, шаманов и гадалок до жрецов африканской и графической магии.

У каждого участника за плечами непростая жизненная история. Они, как и обычные люди, грешили и каялись, поэтому как никто другой смогут проникать в тайны чужой души, чувствовать боль и дарить облегчение.

В первом выпуске зрители станут свидетелями непростого и рискованного испытания «Ширма», героем которого будет обычный человек с огромной силой воли. Он пришел на проект, чтобы осуществить свою заветную мечту. Кто же он – узнаете уже завтра!

Поиск живой энергии, как и раньше, состоится на рынке. И в который раз простые люди ошеломят своими историями и судьбами. А в кресле Мистера Х в этом сезоне окажется известная украинская телеведущая Ольга Фреймут. Какие же тайны из ее жизни удастся открыть участникам?

Уже завтра зрители телеканала СТБ увидят абсолютно новых экстрасенсов, битва которых достигнет невиданного конфликта еще до начала испытаний! Война сильнейших начнется прямо на ваших глазах. Не пропустите премьерный выпуск «Битвы экстрасенсов»-18 в воскресенье, 11 марта, в 19:00 на СТБ.

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