«Вечер с Натальей Гариповой» выпуск 2: гостем станет Иракли Макацария

Уже завтра, 10 марта, в эфире снова любимое юмористического шоу «Вечер с Натальей Гариповой»! Гостем второго выпуска станет один из самых ярких герой романтического реалити «Холостяк» – Иракли Макацария.

Приходя в студию к Наталье Гариповой, гости ждут розыгрышей, подколок и шуток. Но впервые ведущая решит напоить звезду! Иракли сыграет в игру «Я никогда не…», узнает, что о его участии в шоу «Холостяк»-6 думают маленькие дети, а также откровенно расскажет о своих отношениях.

Кроме того, завидный жених даст мастер-класс по танцам и посоревнуется в танцевальных навыках вместе с Натальей Гариповой. Ведущая разыграет не только героя, но и его маму. Как? Что Иракли назовет издевательством?

Смотрите выпуск 2 «Вечер с Натальей Гариповой» уже завтра, в 21:30 на телеканале СТБ, а также свежее видео на нашем сайте!