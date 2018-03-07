«Я соромлюсь свого тіла»-5: больная раком мать рискнет собой ради малыша

В 6 выпуске проекта «Я соромлюсь свого тіла», который выйдет уже завтра, 8 марта, на телеканале СТБ, вы увидите долгожданное продолжение двух одновременно шокирующих и трогательных историй, познакомитесь с новыми участниками, а также узнаете, как должна выглядеть ваша домашняя аптечка и какой простой секрет поможет сохранить мужское здоровье на долгие годы.

На прошлой неделе всю страну поразила история Карины Рублевой. Причиной боли в молочной железе девушки оказалась крайне запущенная онкологическая патология. И без того непростую ситуацию осложнило то, что при осмотре Людмила Шупенюк обнаружила, что Карина… беременна. Девушка решила во что бы то ни стало бороться за будущего ребенка. В новом эпизоде ​​пациентка начнет лечение, во время которого ей придется столкнуться с неожиданными трудностями. Зрители проследят историю Карины до ожидаемого времени родов: врачей проекта ждет напряженная борьба за жизнь малыша. Каким будет ее результат? Узнайте уже в этот четверг.

Непростые дни ожидают и другого пациента этого сезона – Василия Колопача, чей вес составляет почти 250 кг. Специалисты установили, что помочь мужчине может только срочная операция, однако делать ее – большой риск.

Еще одна давняя пациентка, Мария Рыжикова, расскажет, удалось ли избавиться от проблемы, с которой обратилась в прошлом году, – многочисленных жировых новообразований на веках, называемых ксантелазмами.

Также на прием придут новые пациенты. Валентина Пряженцева уже 14 лет живет с огромным новообразованием на верхней губе. Опухоль не только заставила женщину превратиться в затворницу, но и стала для нее бомбой замедленного действия – ведь любое неосторожное движение вызывает ужасные кровотечения, которые с трудом удается остановить.

А вот у Светланы Пономаренко внешние проявления ее проблемы почти отсутствуют – кроме выпадения волос. Однако женщина уверена: неизвестная болезнь разрушает ее здоровье и жизнь.

Кроме того, Валерий Ославский продолжит рассказывать об опасных заболеваниях мужской половой системы. В новом эпизоде ​​врач научит, как делать самодиагностику яичек и профилактический массаж, повышающий выработку тестостерона и улучшающий качество интимной жизни.

А вместе с Екатериной Безвершенко ведущие расскажут, какие смертельно опасные средства находятся в вашей домашней аптечке.

Все это и многое другое – уже завтра в 20:00 в 6 выпуске «Я соромлюсь свого тіла»-5 на телеканале СТБ!