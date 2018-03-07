PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
Телеканал СТБ / Православная Пасха 2018: дата празднования в Украине

Православная Пасха 2018: дата празднования в Украине

Телеканал СТБ

Пасха  — самый светлый и добрый религиозный праздник. В 2018 году этот день выпадает на 8 апреля. Детальнее о празднике, который собирает родных и близких вместе, а также о его традициях читайте в нашем материале.

Пасха — это один из самых великих христианских праздников в году. В этом году он приходится на 8 апреля. Соответственно, государственный выходной переносится на 9 апреля, понедельник. Поэтому украинцы будут отдыхать три дня подряд: с субботы (7 апреля) до понедельника (9 апреля) включительно.

Читайте также: Когда перевод часов на летнее время 2018 в Украине

Главные блюда  

Крашеные куриные яйца и куличи — одни из главных элементов пасхальной трапезы в Украине. Они символизируют возрождение жизни. Кулич — символ торжества христиан и близости со Спасителем. Также на стол ставят сырную пасху. По традиции ее приправляют курагой, изюмом и цукатами. А подается пасха в форме пирамиды, украшенной буквами «ХВ», которые расшифровываются как «Христос Воскрес». Такая форма напоминает о Гробе Господнем.

Читайте также: Когда начинается Масленица в 2018 году?

Традиции
Еще с древних времен подготовка к Пасхе была очень долгой. На протяжении порядка двух месяцев люди придерживались поста и, поскольку он считался одним из самых строгих в году, пытались не нарушать его. В этом году Великий пост начинается с 19 февраля.

В ночь Христова Воскресения в церквях и соборах проводится ночная литургия. В конце службы священник обходит три раза вокруг церкви, кропя прихожан святой водой. Обычно люди стоят со своими корзинками, наполненными разными продуктами — от писанок до мяса, — в ожидании освящения.  

По традиции, сразу же после этого действия все члены семьи должны позавтракать освященной пасхой и крашенками. И только после этого рекомендуется есть мясные и рыбные деликатесы.

Пасхальные приметы
Великий день полон также интересных примет:

  • Кто из соседей самым первым вернется с пасхальной службы, тот будет самым удачливым.
  • Если желаешь себе богатства, окуни в воду к яйцу золотые и серебряные украшения и монеты.
  • Если незамужняя девушка очень хочет замуж, ей во время праздничной заутрени нужно тихонько прошептать: «Воскресение Христово! Пошли мне жениха холостого!».
  • Издавна принято на Пасху выходить из дому с яйцом и, встречаясь со знакомыми, бороться крашенками. Чья после удара останется целой, тот весь год будет здоровым и счастливым.
  • И главное верование: на Пасху Бог слышит все наши молитвы и помогает осуществлять желания! Пожелаем же себе и близким мира, здоровья и любви!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.