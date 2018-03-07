С приходом весны, когда меняется природа, хочется изменить что-то и в своей внешности. Одним из верных способов преображения для женщины остается стрижка или покраска волос. А подобрать удачный день для похода в парикмахерскую вам поможет лунный календарь стрижек. С ним вы сможете точно определить, стоит ли делать какие-либо манипуляции с волосами или лучше повременить. Читайте в нашем материале актуальный лунный календарь стрижек на март и скорее записывайтесь к своему мастеру!

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Лунный календарь стрижек на март: благоприятные дни

В этом году лунный календарь стрижек на март 2018 подарит достаточно благоприятных дней. У вас появится возможность стать не только красивее, но и в разы удачливее! К примеру, если вы будете стричься 7 марта, то улучшится еще и ваше финансовое положение. А 29 марта, по совету астрологов, стоит посетить салон красоты в обязательном порядке! Все дело в том, что это единственный день в марте, когда любые эксперименты с внешностью будут невероятно удачными.

Благоприятные дни для стрижки волос в марте: 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 20, 23, 26, 28, 29, 31.

Лунный календарь стрижек на март: неблагоприятные дни

Если же вам не терпится изменить свою внешность, лучше держите себя в руках и не спешите. Ведь в марте очень много неудачных дней для стрижек. Если вы прислушаетесь к лунному календарю стрижек на март 2018 года, то сбережете не только деньги, но и здоровье. Таким образом, 17 марта не стоит менять прическу, поскольку это притянет ссоры в семье и конфликты на работе. А стрижка 3 марта спровоцирует проблемы с пищеварительной системой.

Неблагоприятные дни для стрижки волос в марте: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 30.

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