Не так давно завершился Национальный отбор на Евровидение-2018, но зрители до сих пор не перестают пересматривать выступления любимых исполнителей. И не странно, ведь номера конкурсантов в этом году радовали не только красотой и динамичностью, но и смысловой нагрузкой. Кто же приложил к этому руку? Кто занимался созданием одной из важнейших составляющих шоу музыканта на сцене? О том, как создавались номера, что такое сценографика, о своих впечатлениях и трудностях, с которыми пришлось столкнуться во время подготовки Нацотбора, рассказали руководитель отдела дизайна телеканала СТБ Дмитрий Литвиненко и арт-директор группы сценографики Роман Верещагин.

Роман, Дмитрий, прежде всего расскажите, каков ваш вклад в проведении Нацотбора? Чем занимался конкретно ваш отдел? И что такое сценографика?

Дмитрий: В этом году, по сравнению с предыдущими, к вопросу оформления мы подошли более масштабно. Ведь Национальный отбор стал первым проектом, который параллельно транслировался в Facebook и YouTube. Мы переделали всю графику в формат Full HD, а это значит, что детализация каждого графического элемента должна была быть в 4 раза выше, чем стандартный телевизионный сигнал.

А еще мы добавили элементы, которые ранее можно было увидеть только на большом Евровидении. Например, титры перед выступлением артиста. Для этого мы предложили установить фиксированную камеру на зал под план для титра.

Роман: А сценографика – это визуальное оформление номера, вернее, одна из его составляющих. Дело в том, что у артиста есть всего три минуты на сцене. И только свет и графика могут помочь ему сделать свое выступление более зрелищным. Именно с помощью графики мы можем дополнить мир и подчеркнуть смысл песни. Получается, мы создаем для исполнителя 50 процентов картинки.

Чем руководствовались, создавая графику для каждого артиста? Работали с ним в тандеме или занимались разработкой самостоятельно?

Роман: Перед каждым эфиром проходит совещание креативной группы проекта. Приходят исполнители и рассказывают о себе, о своей песне, ее смысле и основном посыле. К примеру, Тhe ВЙО с порога заявили, что они несут позитив, бесшабашность и хотят, чтобы графика максимально подчеркивала их солнечное и немного ямайское настроение. Вот мы и создали им полноценный мультфильм со своим сюжетом и персонажами. Именно такими странными, как они хотели: улыбающиеся грибы, водопад из зайцев и стада бегущих тараканов. В какой-то момент мы подумали, не слишком ли, но артист был в восторге.

Дмитрий: А вот номер Сергея Бабкина с самого начала был вызовом для нас и для всей команды Евро. Белая графика в телевизоре – редкость в силу большого количества технических ограничений. Она прекрасно работает в театре, на концертных площадках и в клипах, но в прямом эфире телеканала могла выглядеть серой, желтой, какой угодно, но не белой. Однако Вася Козарь, постановщик номера Сергея Бабкина, предложил именно белое решение. Зная все риски, мы могли бы отказать в реализации, но решили рискнуть. Ушло куча времени на баланс экранов, камер, мы заморочились с шириной красной нити – и по итогу, как по мне, получился самый лаконичный и стильный номер за все эфиры.

Значит, ваша главная задача – создать гармонию между артистом и происходящим на сцене?

Роман: Верно. А еще поместить его в этот мир так, чтобы по итогу он мог себя идентифицировать в нем и максимально раскрыться.

Дмитрий: К примеру, для группы Yurcash мы за несколько дней разработали персонажа, с которым ассоциировал себя сам Юра. Это некий человек, у которого вместо головы сердце, ведь главный посыл в песне был: «Люди, не убивайте любовь». Мы попали в точку, потому что по итогу Юра попросил использовать этого персонажа не только в номере, но и на обложке его сингла.

Какой номер делать было сложнее всего?

Роман: В целом очень сложно работать, когда у тебя по 9 уникальных номеров в неделю. И дело не только в том, что все они технически каждый раз были вызовом, в таких условиях иногда и техника отказывается работать! Сложнее всего было с INGRET. Когда казалось, что все уже готово, во время репетиции за день до эфира поняли: что-то не так. Было сложно психологически, потому что артистка тоже не совсем понимала, чего хочет, и номер не складывался. За ночь мы сделали несколько вариантов графики, чтобы утром уже на площадке артист и команда проекта смогли выбрать одну для эфира.

С кем из финалистов было работать проще всего?

Дмитрий: KADNAY и MELOVIN. MELOVIN прекрасно понимал, чего он хочет. Он четко обрисовал нам свой образ и даже предложил визуальное решение, которое нам оставалось только воплотить. Также было очень комфортно работать с KADNAY и их постановщиком Леной Коляденко. Они тоже отлично понимали, чего хотят добиться. Предлагали креативные идеи по графике, которые нам самим было интересно реализовывать.

Если немного отойти от работы, как вам Нацотбор в целом? Какая его основная миссия?

Дмитрий: В этом году отбор получился очень ярким, ведь не было явного фаворита и все участники показали мощные номера. Я считаю, что основная миссия Нацотбора – не только выбрать человека, который поедет на Евровидение, но и показать, что у нас есть очень крутые музыканты, о которых почти никто не знает. Помочь исполнителям пробиться – одна из основных миссий проекта, на наш взгляд. Как минимум мы добавили себе много треков в плейлист!

А чье выступление понравилось больше всего лично вам?

Дмитрий: Мне очень понравились KADNAY и по музыке, и по номеру. Номер не совсем телевизионный, как нам казалось сначала, а более концертный, так как на ТВ не используется такое количество засветов и стробов.

Если честно, то и мы, и вся команда проекта немного боялись, что зритель таких экспериментов не поймет. Но по итогу ребята получили от зрителей высокие 5 баллов. А это значит, что украинцы оценили креативный подход артистов. Круто, что такую картинку можно увидеть не только на американском телевидении, но и у нас.

Еще мне нравится номер MELOVIN, не только потому, что его чуть не сожгли на сцене (смеется. – Прим. ред.). А потому что он стильный и максимально передает надрыв героя.

Рома: Лично мне по атмосфере номера и уникальности артиста больше всего понравилась JULINOZA. Иногда слушаешь студийные записи песен полуфиналистов и все нравится. Но потом видишь артиста и понимаешь, что-то не складывается либо с исполнением, либо образом. Тут же невероятный голос, который идеально звучит как в записи, так и вживую. И сама JULINOZA – какой-то нереальный сказочный персонаж. Наш волшебный лес на экране только дополнил ее образ, сделав номер максимально атмосферным. Юля несколько раз благодарила команду Нацотбора, что мы смогли правильно ее прочувствовать.

Кто, кроме вас, принимал участие в создании номеров? Какой секрет вашей работы?

Роман: В отделе дизайна нас 30 человек. Была сумасшедшая загрузка и мы все друг другу помогали.

Дмитрий: Мы как отдел черной магии. Никто не знает как, но мы делаем то, что нельзя просто снять на камеру и нарисовать от руки – это и есть наша магия. Все наши технические знания преобразовываются в творческую составляющую ребятами из нашего отдела. Но телевидение – это работа команды. И только одна графика не делает всего шоу. Поэтому благодаря слаженности и профессионализму всей команды Нацотбора все и получилось – за это ребятам огромный респект, а мы были рады стать частью их команды. Каждому большой респект!

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