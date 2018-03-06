Выходные дни в марте 2018 года будут более длительными, чем в феврале. В этом месяце лишь один официальный праздник, который выпадает на будний день. Сколько именно выходных ожидает нас в первый месяц весны — узнайте из нашего материала.

В марте выходных дней будет немного, но их будет больше, чем в феврале. Поскольку 8 марта – Международный женский день и выпадает он на четверг, то украинцев ожидают четырехдневные выходные, которые будут длиться с 8 по 11 марта включительно.

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Но отработать отдых все-таки придется. Согласно распоряжению Кабинета Министров, в 2018 году вместо 9 марта (пятницы) нужно будет выйти на работу 3 марта (в субботу).

Количество рабочих дней: 21

Количество выходных дней: 10

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