Смс-поздравления с 8 марта в стихах

Поздравления с 8 марта в стихах особенно пригодятся тем, кто хочет отправить смс-поздравление своим близким дамам. Для этой цели мы собрали самые красивые поздравления с женским днем в коротких стихотворениях. Поэтому не сомневайтесь, леди, которых вы хотите поздравить с праздником весны, обязательно это оценят! И, конечно, широко улыбнуться, прочитав смс-послание!
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С днем 8 Марта! С праздником весенним!
Льется пусть повсюду Звонкое веселье!
Пусть сияет солнце! Пусть уйдут морозы!
Пусть прогонит зиму Веточка мимозы!
***
Пусть первый подснежник
Подарит Вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер подарит надежду,
И счастье, и радость, и только добро!
***
Я желаю вам, девчата,
Жить красиво и богато.
Пусть мужья вам дарят ласку,
Любят, как принцесс из сказки.
Грусть-печаль, гори огнем!
Поздравляю с Женским днем!
***
Девушки, женщины, дамы,
Сестрёнки, бабушки, мамы,
Праздничным мартовским днём
В честь вас мы оду поём.
Цветите и радуйте глаз.
Нет в мире прекраснее вас!
***
С весенним праздничным деньком!
Слова любви звучат пусть чаще,
Пусть станет жизнь волшебным сном,
Пусть счастье будет настоящим.
Пусть в деле повезет любом.
Побед вам ярких и блестящих!
***
Женского счастья тебе пожелаю,
Чтобы купаться смогла в нем всю жизнь.
Уйму подарков, цветов, комплиментов,
При том и 9-го марта — на бис.
***
Подснежники склонились пред тобою,
Сегодня ведь пришло восьмое марта.
Тебе желаю жить всегда с любовью,
И быть красивой словно Клеопатра
***
Восьмое марта – день прекрасный,
Весна, подарки и цветы…
Пусть лучик солнца самый ясный
Тебе добавит теплоты!Тебя от сердца поздравляю
С чудесным этим женским днем!
Во всем удачи я желаю,
Улыбки на лице твоем!
Пусть эти смешные, прикольные, короткие поздравления с 8 марта порадуют ваших близких. А вам от этого станет теплее в этот весенний, но еще холодный день
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