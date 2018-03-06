Смс-поздравления с 8 марта в стихах

Поздравления с 8 марта в стихах особенно пригодятся тем, кто хочет отправить смс-поздравление своим близким дамам. Для этой цели мы собрали самые красивые поздравления с женским днем в коротких стихотворениях. Поэтому не сомневайтесь, леди, которых вы хотите поздравить с праздником весны, обязательно это оценят! И, конечно, широко улыбнуться, прочитав смс-послание!

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С днем 8 Марта! С праздником весенним! Льется пусть повсюду Звонкое веселье! Пусть сияет солнце! Пусть уйдут морозы! Пусть прогонит зиму Веточка мимозы! ***

Пусть первый подснежник

Подарит Вам нежность!

Весеннее солнце подарит тепло!

А мартовский ветер подарит надежду,

И счастье, и радость, и только добро!

***

Я желаю вам, девчата,

Жить красиво и богато.

Пусть мужья вам дарят ласку,

Любят, как принцесс из сказки.

Грусть-печаль, гори огнем!

Поздравляю с Женским днем!

***

Девушки, женщины, дамы,

Сестрёнки, бабушки, мамы,

Праздничным мартовским днём

В честь вас мы оду поём.

Цветите и радуйте глаз.

Нет в мире прекраснее вас!

***

С весенним праздничным деньком!

Слова любви звучат пусть чаще,

Пусть станет жизнь волшебным сном,

Пусть счастье будет настоящим.

Пусть в деле повезет любом.

Побед вам ярких и блестящих!

***

Женского счастья тебе пожелаю,

Чтобы купаться смогла в нем всю жизнь.

Уйму подарков, цветов, комплиментов,

При том и 9-го марта — на бис.

***

Подснежники склонились пред тобою,

Сегодня ведь пришло восьмое марта.

Тебе желаю жить всегда с любовью,

И быть красивой словно Клеопатра

***

Восьмое марта – день прекрасный,

Весна, подарки и цветы…

Пусть лучик солнца самый ясный

Тебе добавит теплоты!Тебя от сердца поздравляю

С чудесным этим женским днем!

Во всем удачи я желаю,

Улыбки на лице твоем!

Пусть эти смешные, прикольные, короткие поздравления с 8 марта порадуют ваших близких. А вам от этого станет теплее в этот весенний, но еще холодный день

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