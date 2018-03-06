Ольга Фреймут презентовала свою первую книгу для детей «Кажан Жан»

Известная телеведущая Ольга Фреймут представила свою первую детскую книгу «Кажан Жан». Сюжет Ольга придумала во время путешествия по Италии, а записала его прямо в айфон по пути из Рима в Сорренто. О том, как создавалось произведение, ведущая рассказала на пресс-конференции. «Меня часто спрашивают, как воспитывать детей, а я отвечаю, что их нужно просто любить. «Кажан Жан» – моя первая «методичка» по воспитанию детей и взрослых. Когда говорят «нельзя», это часто означает «стоит». Детские комплексы разрушают взрослых, их карьеры и возможности. Летучая мышь Жан и его сестры учат, как вовремя опомниться и успеть стать собой», – рассказала Ольга.

В поддержку «Кажана Жана» семья телеведущей впервые снялась в фотосессии в полном составе.

Иллюстрации к истории о Кажане Жане сделал друг Ольги Фреймут, известный художник Кость Лавро.

К слову, помимо книги Ольга презентовала еще и собственное издание Snowdrop. Под его опекой Фреймут планирует публиковать все свои книги, а также издавать другую литературу – например, творения незаслуженно забытых украинских писательниц.

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