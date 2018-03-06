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Телеканал СТБ / Ольга Фреймут презентовала свою первую книгу для детей «Кажан Жан»

Ольга Фреймут презентовала свою первую книгу для детей «Кажан Жан»

Телеканал СТБ

Известная телеведущая Ольга Фреймут представила свою первую детскую книгу «Кажан Жан». Сюжет Ольга придумала во время путешествия по Италии, а записала его прямо в айфон по пути из Рима в Сорренто. О том, как создавалось произведение, ведущая рассказала на пресс-конференции.4C2A1333-LR_mine-bw «Меня часто спрашивают, как воспитывать детей, а я отвечаю, что их нужно просто любить. «Кажан Жан» – моя первая «методичка» по воспитанию детей и взрослых. Когда говорят «нельзя», это часто означает «стоит». Детские комплексы разрушают взрослых, их карьеры и возможности. Летучая мышь Жан и его сестры учат, как вовремя опомниться и успеть стать собой», – рассказала Ольга.

В поддержку «Кажана Жана» семья телеведущей впервые снялась в фотосессии в полном составе.avatar_1633_max

Иллюстрации к истории о Кажане Жане сделал друг Ольги Фреймут, известный художник Кость Лавро.

К слову, помимо книги Ольга презентовала еще и собственное издание Snowdrop. Под его опекой Фреймут планирует публиковать все свои книги, а также издавать другую литературу – например, творения незаслуженно забытых украинских писательниц.

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