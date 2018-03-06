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Телеканал СТБ / «МастерШеф»: подростки устроят танцы в 6 выпуске

«МастерШеф»: подростки устроят танцы в 6 выпуске

Телеканал СТБ

Завтра, 7 марта, в 6 выпуске «МастерШеф» подростки превратят съемочную площадку в настоящий танцпол. А судьи объявят легендарную кухню закрытой! Что же это будет — дискотека или танцевальный баттл — узнаем уже в эту среду!

мастер шеф выпуск 6

Эктор Хименес-Браво сделает шокирующее заявление: кухня «МастерШеф» закрывается! Но этот шаг кажется преждевременным, ведь подростки еще далеки от совершенства в кулинарии. Какую же интригу таят судьи и почему после этого подростки начнут танцевать — узнаем уже завтра в 20:00 на телеканале СТБ!

мастер шеф выпуск 6

В 6 выпуске «МастерШеф» Танюша Куриленко раскроет свой секрет успеха: на ее взгляд, нужно быть настроенным на работу «до последней секундочки». А мы советуем вам посмотреть захватывающий 6 выпуск «МастерШеф» «до последней секундочки» — будет весело!

Таня Куриленко

В среду на кухне «МастерШеф» подростки снова с трудом смогут произнести мудреный кулинарный термин. Все дело в том, что Эктор попросит приготовить утиную грудку с таким ингредиентом, который никто не может выговорить! Что же это будет — смотрите 07.03.2018 в 6 выпуске «МастерШеф».

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