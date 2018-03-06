Евровидение-2018: букмекеры сделали ставки на победителя

Только половина стран-участниц представили свои конкурсные композиции, а букмекеры уже сделали ставки на победителя Евровидения-2018. На официальном сайте конкурса уже появились первые оценки. По прогнозам, победу может одержать представительница Эстонии Элина Нечаева с песней «La Forza».



На втором месте Болгария, правда, страна еще не определилась с представителем. Возможно, высокие оценки букмекеров – это отголосок прошлогоднего успеха Кристиана Костова. На третьем месте Миколас Джозеф из Чехии с песней «Lie to Me». Этот парень неплохо зажег на первом полуфинале украинского Национального отбора, будучи звездным гостем.



Представитель Украины – MELOVIN – пока на 23 позиции. Но, стоит отметить, что у нашего исполнителя почти полмиллиона просмотров на официальном youtube-канале Евровидения-2018, больше только у чеха Миколаса Джозефа.



На сегодняшний день в топ-10 вошли следующие страны: Эстония, Болгария, Чехия, Испания, Австралия, Швеция, Финляндия, Россия, Нидерланды и Германия.

Напомним, что песенный конкурс Евровидение-2018 пройдет в столице Португалии – Лиссабоне. Первый полуфинал состоится 8, второй – 10, а финал конкурса пройдет 12 мая.

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