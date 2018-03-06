Сегодня, 6 марта, в выпуске 6 шоу «Давай поговоримо про секс»-4 вы узнаете все про открытый брак. Эксперты подробно расскажут, стоит ли поддаваться на шантаж мужа, который, угрожая разводом, требует разрешить заниматься сексом с другими женщинами?И что лучше – обычная измена или «открытый брак»?

На проект «Давай поговоримо про секс»-4 обратилась пара из Киева. Анна и Павел состоят в официальном браке около трёх лет. Через полтора года семейных отношений Павел попросил у жены разрешения изменять ей, мотивируя это тем, что хранить верность всю жизнь он все равно не сможет. Анна так сильно боялась, что муж тайно заведёт любовницу, или, что ещё хуже, уйдёт к другой, что согласилась жить в так называемом «открытом браке». Павел несколько раз воспользовался разрешением жены «сходить налево» и потом во всех подробностях рассказал об этом Анне. Но откровенность мужа не принесла героине облегчения, наоборот, ревность и страх потерять любимого довели ее до полного нервного истощения. Девушка требует от супруга вернуться к нормальным моногамным отношениям, но Павел отказывается. Он уверен, что все мужчины полигамны по своей природе, и он поступил правильно, предложив своей супруге «открытый брак», так как это единственный способ сохранить их отношения.

Сможет ли Анна убедить мужа, что «открытый брак», в котором один или оба партнера имеют «лицензию на измену», обречен на крах? Осознает ли Павел, что своими походами «налево» он не только наносит непоправимый вред здоровью жены, но и ставит крест на их общей мечте завести ребенка? А также: какие шокирующие открытия заставили обоих наших героев несколько раз в панике и слезах выбегать из студии?

А также – как нежелание мужчины контролировать свои половые инстинкты может поставить под угрозу жизнь женщины?

В студию придёт герой в маске, которому доставляет удовольствие наблюдать за тем, как его жена занимается сексом с другими партнёрами. И мастер-класс от гинеколога Виктории Сосниной: как правильно пользоваться женским презервативом, чтобы оральные ласки были безопасны для обоих партнёров и приносили при этом максимум удовольствия!

Смотрите откровенное шоу «Давай поговоримо про секс»-4 выпуск «Лицензия на измену» 6 марта в 22:40!