«Наречена для тата»: интриги в выпуске 6

Уже завтра, 06.03.2018, зрители увидят 6 выпуск семейного реалити-шоу «Наречена для тата». Смогут ли помириться Людмила и Павел? Как будут развиваться отношения у Тани и Юры? И чем Михаил шокирует Юлю? Читайте подробности.

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В выпуске 6 «Наречена для тата» от 06.03.2018 приготовьтесь увидеть следующее.

Юра познакомится с подругами Тани. Девушек взволнует новость о переезде Тани с города в село. Но является ли это проблемой для самой Тани? Как у пары будут развиваться отношения далее?

В выпуске 5 Вика предложила Марату собрать его и ее друзей на званый ужин. Мужчине понравилась эта идея, и пара тут же взялась за ее реализацию. Как пройдет вечеринка, смотрите в выпуске 6 «Наречена для тата»!

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Люда и Павел никак не могут помириться. Что же мешает паре найти общий язык?

Юля не сможет сделать Зое платье для школьного праздника, что очень расстроит девочку. В каком же наряде Зоя придет в школу? И чем Михаил шокирует Юлю? Смотрите в выпуске!

Из-за детей Ангелине и Антону тяжело строить отношения. У пары почти не остается времени побыть наедине. Когда же им все-таки представится такая возможность, случится нечто непредвиденное.

Смотрите 6 выпуск «Наречена для тата» уже завтра, 06.03.2018, в 20:00 на телеканале СТБ!