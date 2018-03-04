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Телеканал СТБ / «Следствие ведут экстрасенсы»: гости из потустороннего мира держат в страхе мать пятерых детей

«Следствие ведут экстрасенсы»: гости из потустороннего мира держат в страхе мать пятерых детей

Телеканал СТБ

5 марта 2018 года зрители телеканала СТБ увидят очередной выпуск программы «Следствие ведут экстрасенсы». В этот раз ясновидящим предстоит выяснить, какая сила преследует пятерых детей одинокой матери.

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29-летняя Ирина Дячук, которая всю свою жизнь живет в селе Великое Винницкой области, недавно стала матерью-одиночкой. Ее любимый муж Богдан умер, и она осталась одна с пятью детишками на руках… После гибели отца малышей начали преследовать гости из потустороннего мира.

Первыми присутствие чего-то мистического ощутили сыновья Ирины, которые рассказали о том, что видят какие-то тени. Женщина списала рассказы ребят на бурную детскую фантазию. Но вскоре услышала похожую историю от дочери Каролины. По-настоящему переживать Ирина начала, когда темные силы от запугиваний перешли к настоящим нападениям.

Как-то ночью женщина услышала страшный крик ее двухлетней дочери Маргариты, а когда зашла к ней в комнату, увидела, как девочка, глядя в одну точку, отбивалась от чего-то невидимого! Уже утром Маргарита с высокой температурой оказалась в больнице. Пока врачи боролись с жаром девочки, в больницу один за другим стали поступать остальные дети вдовы. С переломами рук и ног, рассеченными лицами! Дети в один голос говорят, что их толкает что-то невидимое, они падают и травмируются. Тем, как часто малыши Ирины оказываются в больнице, шокированы даже медики…

Помочь спасти детишек согласились сильнейшая ясновидящая Эстонии Илона Калдре и заклинатель времени из Армении Сурен Джулакян.

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Над самой младшей дочерью Ирины, Маргаритой, экстрасенсы увидят странную метку, которая выглядит как выжженное клеймо! Но как эта метка связана с крестным отцом девочки? Почему он спит с бабушкой Маргариты и как к этому относится его жена?  

Во время расследования в Сурена Джулакяна вселится дух покойного мужа Ирины. И нападет на несчастную вдову! За что покойный Богдан готов убить свою жену? Почему он повесился? И почему Ирина скрыла, что ее родной брат тоже умер в петле?

Ясновидящие выяснят, что мужчины натворили перед смертью! Какую страшную тайну унесли в могилу?! Как с их гибелью и угрозами для детей связан загадочный колодец? Почему местные жители его боятся и обходят десятой дорогой? Смотрите уже в понедельник в 20:00 на СТБ.

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