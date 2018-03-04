«Следствие ведут экстрасенсы»: дар или проклятие

5 марта в 21:00 зрители телеканала СТБ станут свидетелями шокирующего расследования. Эксперты проекта «Следствие ведут экстрасенсы» попытаются выяснить, какая неведомая сущность душит красивую девушку и оставляет на ее спине пентаграмму.

К экстрасенсам обратилась 19-летняя Ольга из города Николаев. Как и все девушки, она мечтает создать семью и родить ребенка. Вот только вряд ли эти мечты сбудутся, ведь по ночам Оля просыпается от того, что ее душит нечто невидимое и оставляет на теле красавицы синяки.

Мать Оли, Светлана, медик по специальности, вспоминает, как однажды проснулась среди ночи от пронзительного крика дочери. Девушка не могла сдержать слез от адской боли в спине. А когда мать заглянула под ночную рубашку – ужаснулась. На теле Оли – от лопаток до поясницы – проступила пентаграмма.

Через неделю странный рисунок исчез, но ранее здоровая девушка стала часто и сильно болеть, последние полгода она постоянно оказывается на больничной койке. Все повторяется по одному сценарию: ночью – паранормальные явления, утром – скорая. От отчаяния и страха мать Ольги обращалась к местным ясновидящим, но те выгоняли ее будто прокаженную. А когда Светлана села писать письмо в программу «Следствие ведут экстрасенсы» – ее парализовало! Женщина уверена: это случилось потому, что она хотела помочь дочери!

Спасать Олю отправятся финалистка 14-го сезона «Битвы экстрасенсов» София Литвинова и победитель 16-го сезона проекта Сурен Джулакян. Однако в последний момент к ним присоединится черная ведьма Ольга Волошина! Откуда она узнала о проблеме девушки Оли – непонятно! Ясно одно: ведьма ведет какую-то двойную игру! Ведь на протяжении всего расследования Волошина совершала странные телефонные звонки и докладывала кому-то обо всем, что происходит!

А в жизни девушки Оли действительно полно чертовщины! Экстрасенсы сорвут пол в частном доме ее родителей! В ход пойдут ломы и лопаты! То, что ясновидящие обнаружат под досками и слоем земли, повергнет в шок!

Экстрасенсы выяснят, что пентаграмма, которая появлялась на спине девушки, – некая печать зла, а каждый ее луч несет в себе определенный грех. Эти грехи и убивают Олю!

Вот только кто поместил фотографию девушки в центр греховной пентаграммы? При чем тут домогательства ее родного отца? Почему крестная Оли переспала с ее папой и сошла с ума? И чего на самом деле хочет некромантка Ольга Волошина от невинной, на первый взгляд, девушки Оли? Смотрите в понедельник, 6 февраля, в 21:00 на СТБ.

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