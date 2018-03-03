«Один за всіх»-11: что ждет зрителей в пятом выпуске

Уже завтра, 4 марта, на телеканале СТБ можно будет посмотреть 5 выпуск остросоциального проекта «Один за всіх». Героиня эпизода, 43-летняя Ляна, признается, что этот год был самым сложным в ее жизни. Ведь прошлой зимой бывший муж украл их общего 8-летнего сына. Супруги познакомились и жили в солнечной Испании, но спустя 3 года после рождения маленького Андреу брак распался. Женщина обращалась в суд и делала международный запрос, чтобы ей вернули ребенка. Но отец продолжает прятать сына. Отвечая на вопросы Дмитрия Карпачева и экспертов программы, бывшие возлюбленные наконец разберутся, кто из них должен воспитывать мальчика.

Вскоре после развода Андрей, экс-супруг Ляны, вернулся в Украину. Через какое-то время женщина решила показать родину сыну, который родился и взрослел в Барселоне. Во время их визита в Украину мама Андреу встретилась с родственниками бывшего мужа. Бабушка мальчика пожаловалась, что очень скучает по внуку и хочет, чтобы тот хотя бы ночь погостил у них. Ничего не подозревая, Ляна согласилась. Но, как выяснилось, возвращать ей сына никто не собирался.

Обвиняемый в краже ребенка считает, что действует в интересах мальчика. По его словам, бывшая жена била Андреу, морила голодом и не уделяла должного внимания. Кроме того, Андрей уверен, что Ляна психически неуравновешена, о чем свидетельствует видео, выложенное женщиной в соцсети. На нем она громко ругается и топориком для мяса рубит детские вещи.

Что вызвало такое агрессивное поведение со стороны женщины? Почему ребенок перестал называть ее мамой? О чем расскажет нынешняя возлюбленная Андрея?

Не пропустите 5 выпуск «Один за всіх» уже завтра в 21:00 на телеканале СТБ!

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