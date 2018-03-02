«Вечер с Натальей Гариповой»: кто станет гостем выпуска 1

Завтра, 3 марта в 21:30, вы увидите выпуск 1 шоу «Вечер с Натальей Гариповой» – первого юмористического проекта на телеканале СТБ. Гостем выпуска станет один из самых востребованных артистов Украины, феномен эстрады и самый обаятельный судья «Х-фактор»-8 — Олег Винник.

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Уже завтра, 3 марта, в выпуске 1 шоу «Вечер с Натальей Гариповой» зрители увидят, как ведущая будет шутить и смеяться вместе с Олегом Винником. Как признавалась сама Наталья Гарипова, артист ее очень удивил. Его реакции на конкурсы и розыгрыши не ожидала даже съемочная группа проекта. За колкости в свой адрес Олег Винник отомстит ведущей. Но и это далеко не все сюрпризы, которые порадуют зрителей.

Что же приготовила ведущая для Олега Винника – смотрите 3 марта в 21:30 в выпуске 1 шоу «Вечер с Натальей Гариповой»!