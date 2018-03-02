«Следствие ведут экстрасенсы»: село мертвецов

4 марта зрители телеканала СТБ увидят очередной премьерный выпуск программы «Следствие ведут экстрасенсы». В этот раз ясновидящие отправятся в село Таужное Кировоградской области, чтобы раскрыть тайну загадочных смертей лучших друзей.

У женственной и красивой Полины Паламарчук, проживающей в Херсоне, совсем неженская профессия – она машинист портового крана. Ежедневно ей приходится работать на высоте тридцати пяти метров. С такой работой, казалось бы, ее уже ничем не напугать. Но в последнее время ей по-настоящему страшно…

Полина уверена: она вот-вот может умереть! Ведь из компании ее лучших друзей из села Таужное, где девушка родилась и выросла, в живых осталась только она. Все ее друзья в молодом возрасте один за другим погибли не своей смертью. Первый умер в 21 год, последний – в 36.

Сразу после гибели последнего друга Полине начали сниться кошмары, в которых ее во сне пытается задушить какой-то мужчина в черном. Но самое страшное: женщина уже не один раз оказывалась в шаге от смерти. Сперва она чудом избежала ужасного ДТП, а затем едва не утонула… Женщина утверждает: судорог у нее не было, водоворотов в том месте также нет…

Странным был и тот факт, что все лучшие друзья женщины умерли от удушья. Один лишил себя жизни через повешение. Второму в аварии отбило легкие. Двое утонули. Полину черный силуэт тоже душит. Поэтому женщина считает, что их смерти как-то связаны с угрозой ее жизни.

Помочь женщине постараются одни из сильнейших экспертов проекта «Следствие ведут экстрасенсы»: ясновидящая Алена Курилова и черная ведьма Ярослава Федорова.

Приехав на место расследования, ясновидящие выяснят ужасающие факты. Оказывается, проблема еще глобальнее, чем казалась на первый взгляд. Из жизни уходят не только друзья Полины… По словам местных жителей, за несколько десятков лет на одной из улиц не своей смертью умерло более сотни молодых людей. Но что за сила забрала их на тот свет, а сейчас угрожает жизни Полины?

Во время работы дух мужчины в черном привел Ярославу Федорову к горящему дому… И хотя пожар удалось потушить, перед экстрасенсами стал новый вопрос: сущность мужчины заманила ясновидящую в ловушку или, наоборот, хотела помочь и дать подсказку? По словам экстрасенсов, дом загорелся по вине какой-то темной силы…

Чей дух видят экстрасенсы? Действительно ли он причастен к массовой гибели молодых людей в этом селе? Почему по приезду на место расследования ясновидящие услышали церковный звон и ощутили запах плесени? И удастся ли им остановить неизвестную силу, забирающую на тот свет местных жителей, – узнайте в воскресенье в 19:00 на СТБ!

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