С наступлением весны настроение меняется в лучшую сторону! Хочется больше отдыхать и весело проводить время. Но что делать если погода еще не позволяет совершать длительные прогулки? Отправляйтесь в кино! Определиться, какой фильм из новинок кинопроката на март 2018 года стоит посмотреть первым, поможет подборка от редакции stb.ua. Традиционно, мы рассказываем о самых интересных и долгожданных премьерах месяца. А что посмотреть в кинотеатрах в марте 2018-го – узнайте из нашей киноафиши!
Погружение
Жанр: драма, мелодрама, триллер
Страна, год: США, Франция, Испания, 2017 год
Продолжительность: 112 минут
Джеймс Мор — британский разведчик. Он уже несколько лет является агентом под прикрытием. Даниэль — океанолог. У нее назначена экспедиция по исследованию морского дна. У них совсем разные судьбы, но когда им пришлось встретиться перед лицом смерти, их сердца воссоединяются. Он в подвале с террористами, она за тысячу километров в Гренландском море, но оба влюбленных мыcлeннo пeрeнocятcя в тoт oтeль на пляже во Франции, гдe oни были тaк cчacтливы вмecтe.
Излом времени
Жанр: приключения, фантастика, семейный
Страна, год: США, 2018
Продолжительность: 110 минут
Маргарет Мурри — девушка, которая была дочерью настоящего гения. Она, как и многие дети, мечтала об увлекательных приключениях, в ходе которых можно будет увидеть необыкновенные существа. Как-то во время проведения одного из научных экспериментов со временем в пространстве она потеряла отца. Многие годы она чувствовала себя одиноко, пока не решила серьезно заняться его поисками. Поэтому решила отправиться в путешествие во времени…
Ужин
Жанр: драма, триллер, криминал
Страна, год: США, 2017
Продолжительность: 120 минут
В основе фильма лежит история о двух братьях. Один из них — будущий премьер-министр Стэн Ломан, второй постоянно в поиске работы. Как-то вечером, чтобы совершить некий разбор полетов, они встретились за одним столом в ресторане. Во время разговора выяснится: их сыновья, подростки, совершили кошмарное преступление, которое может помешать Стэну стать министром. Чтобы замести следы, они продумывают сложнейший план! Но самое интересное: проблемы и их решение вновь сближает братьев!
Дикие предки
Жанр: мультфильм
Страна, год: Великобритания, Франция, 2018
Продолжительность: 89 минут
Действие происходит в доисторические времена, когда по Земле ходили динозавры и мамонты. Главный герой мультфильма, пещерный человек по имени Даг, объединяет своих собратьев в борьбе против могущественного врага. В ходе событий раскрываются интересные моменты истории. Например, как зарождался футбол. Мультфильм насыщен разноплановыми шутками и приключениями.
Призрачная нить
Жанр: драма, мелодрама
Страна, год: США, 2017
Продолжительность: 130 минут
Действие фильма разворачивается в Британии 1950-х годов вокруг лондонской индустрии моды. Рейнольдс Вудкок ‒ успешный американский кутюрье, которого отличает не только блестящий талант, но и довольно сложный характер. Он относится к своим работам как к произведениям искусства, совершенствуя и видоизменяя различные детали. Постепенно молва о выдающемся кутюрье разносится далеко за пределы его родного Нью-Йорка. Вскоре талантливому модельеру предоставляется возможность поработать для элиты британского общества и членов королевской семьи.
Красный воробей
Жанр: триллер
Страна, год: США, 2018
Продолжительность: 139 минут
Фильм рассказывает историю об офицере российской разведки Доминике Егоровой и агенте ЦРУ Натаниэле Нешэ, которого девушка должна вывести на чистую воду. В прошлом Доминика была балериной, но после того, как прошла обучение в школе «воробьев», как называют женщин-агентов, использующих свою красоту и обаяние как наживку, стала шпионом. Во время работы между Доминикой и Натаниэлем возникают отношения, ставящие под угрозу безопасность обоих государств…
Лара Крофт: Расхитительница гробниц
Жанр: приключения, боевик
Страна, год: США, 2018
Продолжительность: 122 минуты
Начало пути! В надежде найти пропавшего отца, а также завершить его археологическое исследование и вернуть былую славу своему имени, Лара Крофт отправляется в свое первое приключение. Однако на загадочном острове ей предстоит по-настоящему бороться за выживание против местного культа, применяя всю сноровку, силу и умение пользоваться оружием.
Читайте также: Афиша концертов на март 2018 в Киеве: выбор редакции СТБ