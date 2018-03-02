С наступлением весны настроение меняется в лучшую сторону! Хочется больше отдыхать и весело проводить время. Но что делать если погода еще не позволяет совершать длительные прогулки? Отправляйтесь в кино! Определиться, какой фильм из новинок кинопроката на март 2018 года стоит посмотреть первым, поможет подборка от редакции stb.ua. Традиционно, мы рассказываем о самых интересных и долгожданных премьерах месяца. А что посмотреть в кинотеатрах в марте 2018-го – узнайте из нашей киноафиши!

Погружение

Жанр: драма, мелодрама, триллер

Страна, год: США, Франция, Испания, 2017 год



Продолжительность: 112 минут

Джеймс Мор — британский разведчик. Он уже несколько лет является агентом под прикрытием. Даниэль — океанолог. У нее назначена экспедиция по исследованию морского дна. У них совсем разные судьбы, но когда им пришлось встретиться перед лицом смерти, их сердца воссоединяются. Он в подвале с террористами, она за тысячу километров в Гренландском море, но оба влюбленных мыcлeннo пeрeнocятcя в тoт oтeль на пляже во Франции, гдe oни были тaк cчacтливы вмecтe.

Излом времени

Жанр: приключения, фантастика, семейный



Страна, год: США, 2018



Продолжительность: 110 минут

Маргарет Мурри — девушка, которая была дочерью настоящего гения. Она, как и многие дети, мечтала об увлекательных приключениях, в ходе которых можно будет увидеть необыкновенные существа. Как-то во время проведения одного из научных экспериментов со временем в пространстве она потеряла отца. Многие годы она чувствовала себя одиноко, пока не решила серьезно заняться его поисками. Поэтому решила отправиться в путешествие во времени…

Ужин

Жанр: драма, триллер, криминал

Страна, год: США, 2017

Продолжительность: 120 минут

В основе фильма лежит история о двух братьях. Один из них — будущий премьер-министр Стэн Ломан, второй постоянно в поиске работы. Как-то вечером, чтобы совершить некий разбор полетов, они встретились за одним столом в ресторане. Во время разговора выяснится: их сыновья, подростки, совершили кошмарное преступление, которое может помешать Стэну стать министром. Чтобы замести следы, они продумывают сложнейший план! Но самое интересное: проблемы и их решение вновь сближает братьев!

Дикие предки

Жанр: мультфильм

Страна, год: Великобритания, Франция, 2018

Продолжительность: 89 минут

Действие происходит в доисторические времена, когда по Земле ходили динозавры и мамонты. Главный герой мультфильма, пещерный человек по имени Даг, объединяет своих собратьев в борьбе против могущественного врага. В ходе событий раскрываются интересные моменты истории. Например, как зарождался футбол. Мультфильм насыщен разноплановыми шутками и приключениями.

Призрачная нить

Жанр: драма, мелодрама

Страна, год: США, 2017

Продолжительность: 130 минут

Действие фильма разворачивается в Британии 1950-х годов вокруг лондонской индустрии моды. Рейнольдс Вудкок ‒ успешный американский кутюрье, которого отличает не только блестящий талант, но и довольно сложный характер. Он относится к своим работам как к произведениям искусства, совершенствуя и видоизменяя различные детали. Постепенно молва о выдающемся кутюрье разносится далеко за пределы его родного Нью-Йорка. Вскоре талантливому модельеру предоставляется возможность поработать для элиты британского общества и членов королевской семьи.

Красный воробей

Жанр: триллер

Страна, год: США, 2018

Продолжительность: 139 минут

Фильм рассказывает историю об офицере российской разведки Доминике Егоровой и агенте ЦРУ Натаниэле Нешэ, которого девушка должна вывести на чистую воду. В прошлом Доминика была балериной, но после того, как прошла обучение в школе «воробьев», как называют женщин-агентов, использующих свою красоту и обаяние как наживку, стала шпионом. Во время работы между Доминикой и Натаниэлем возникают отношения, ставящие под угрозу безопасность обоих государств…

Лара Крофт: Расхитительница гробниц

Жанр: приключения, боевик

Страна, год: США, 2018

Продолжительность: 122 минуты

Начало пути! В надежде найти пропавшего отца, а также завершить его археологическое исследование и вернуть былую славу своему имени, Лара Крофт отправляется в свое первое приключение. Однако на загадочном острове ей предстоит по-настоящему бороться за выживание против местного культа, применяя всю сноровку, силу и умение пользоваться оружием.

Читайте также: Афиша концертов на март 2018 в Киеве: выбор редакции СТБ

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ