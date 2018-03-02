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Телеканал СТБ / Что подарить подруге на 8 марта

Что подарить подруге на 8 марта

Телеканал СТБ

Совсем скоро мы встретим самый женский день в году – 8 марта. Если вы еще не успели купить подарки близким вам подругам – стоит поторопиться, а мы поделимся с вами оригинальными идеями.

подарок подруге на 8 марта 2018

Сертификат – это универсальный подарок, ведь подруга сама определяет, когда и как его использовать. Отталкиваясь от предпочтений близкого вам человека, подумайте, что получить ей будет приятней всего: подарок-впечатление, сертификат на косметические услуги (на которые вы легко можете отправиться вместе), покупку товаров, обучение чему-либо и т.д.

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Также приятными станут подарки по интересам. Если ваша подруга увлекается спортом – присмотритесь к инвентарю, нужным аксессуарам и полезным мелочам, если ее хобби – это рисование, актуальными будут подходящие аксессуары (кисти, холст, краски, красивый фартук) и т.д. Такой подарок точно будет оценен по достоинству.

Подарки по интересам точно обрадуют вашу подругу на 8 марта!

Подарки по интересам точно обрадуют вашу подругу на 8 марта!

Практически каждую девушку порадует новая косметика. Что именно? Зависит от вашего бюджета и предпочтений подруги: новый карандаш или весенняя помада, красивые тени или средство для снятия макияжа – этот подарок точно пригодится.

Аксессуары также найдут применение в женском арсенале: красивый шарф, оригинальный кошелек, кольцо или серьги, заколочки, резинки и подобное.

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Не забывайте, что цветы и сладости нравятся практически каждой девушке. Ее любимые конфеты точно поднимут настроение, а цветы напомнят о приходе весны.

Помните, что цветы и сладости могут дарить не только мужчины!

Помните, что цветы и сладости могут дарить не только мужчины!

Подумайте, что будет приятно получить от вас именно этому человеку, и 8 марта запомнится вашей подруге и вам только с лучшей стороны!

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