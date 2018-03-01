В первый день весны участник Нацотбора на Евровидение-2018 и финалист вокального шоу «Х-Фактор»-7 группа Mountain Breeze порадовала поклонников дебютным видео на лирическую песню «I See You».

«Эта песня полностью раскрывает наше внутреннее состояние. Именно поэтому хотелось, чтобы видео получилось максимально простым и понятным. Чтобы каждый зритель, посмотрев нам в глаза, смог понять и прочувствовать, о чём мы поём», – поделился Александр Беляк, фронтмен Mountain Breeze.

Главными героями истории «I See You» стали сами музыканты. Чтобы сполна раскрыть всю глубину композиции, участники группы Mountain Breeze решили не отвлекать зрителя яркой картинкой и сложными сюжетами.

Съемки клипа проходили в Киеве, в одном из залов знаменитого Шоколадного домика. Поклонники, смотревшие второй полуфинал Национального отбора, заметят схожесть интерьера в видео с декорациями во время выступления Mountain Breeze.

В их дебютном видео нет ничего лишнего: уютная светлая обстановка, открытые взгляды музыкантов и трогательное исполнение.

Теплая, полная светлой меланхолии композиция «I See You» войдет в дебютный студийный альбом группы, релиз которого запланирован на эту весну.

Смотрите клип Mountain Breeze на песню «I SEE YOU» прямо сейчас!

